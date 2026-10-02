Un cigarrillo en los VMAs: el gesto de Nirvana que “reencendió” el debate sobre el espíritu del rock

Durante la gala de los premios MTV Video Music Awards de este año en Los Ángeles, la mítica banda estadounidense de grunge Nirvana fue distinguida con el premio al Video Vanguard Award, reconocimiento otorgado a su trayectoria e impacto histórico en la cultura audiovisual.

Para quienes no están familiarizados con su historia, Nirvana fue una agrupación originaria de Seattle que a principios de la década de 1990 transformó la música popular mundial bajo la guía de su recordado cantante y guitarrista Kurt Cobain.

En la ceremonia, presentada por la leyenda del hip-hop Chuck D, los miembros supervivientes —el bajista Krist Novoselic, el baterista Dave Grohl y el guitarrista Pat Smear, integrado al grupo en 1993— subieron al escenario para recibir el trofeo.

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“Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad”, declaró el bajista Krist Novoselic al recibir el premio. “Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres”. Son el primer grupo en obtener el máximo galardón en más de 20 años. Su líder, Kurt Cobain se suicidó en 1994 después del éxito de sus álbumes Nevermind e In Utero.

Novoselic rememoró además videos históricos del grupo como Smells Like Teen Spirit e In Bloom, atribuyendo su concepto a la genialidad de Cobain y destacando que su obra perdura porque la audiencia aún anhela autenticidad.