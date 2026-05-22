¿Qué le pasó a Francisco Bolívar, actor de Sin senos sí hay paraíso? Colegas piden oración por su estado de salud

La preocupación por Francisco Bolívar, reconocido por su papel de “Jotica” en la serie Sin senos sí hay paraíso, creció entre sus seguidores esta semana debido a la publicación que hizo su amigo y colega, Fabián Ríos.
El 21 de mayo, el actor santandereano compartió en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje sobre el estado de salud de Bolívar.
“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor, por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz”, escribió Ríos, quien en la serie interpreta a Albeiro Marín.
Adicional a eso, el actor dijo que su anhelo era que Francisco regresara pronto a su oficio e invito a sus más de cinco millones de seguidores a orar por él.