Estilista de Fátima Bosch negó agresión contra Miss Venezuela Global en Festival de Cannes

La agresión entre el estilista de la Miss Universo Fátima Bosch, Giovanni Laguna, y la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, ha tenido un desenlace que incluye una decisión por parte de la justicia francesa.
El caso ocurrió durante el Festival de Cannes, cuando ambos participaban en actividades relacionadas con este evento realizado en el sur de Francia. De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, Giovanni y Andrea coincidieron en un apartamento de renta corta donde se hospedaban.
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Allí sostuvieron un altercado que terminó en una agresión física. La exreina mostró las lesiones en un video, cuyas imágenes la mostraban con el rostro lleno de sangre mientras acusaba al estilista de haberla golpeado.