En las principales categorías estos son los nominados. ¿Ya se vio alguna de estas series o películas?

Mejor película drama

Avatar: el camino del agua

Elvis

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor película musical o comedia

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Glass Onion: un misterio de Knives out

El triángulo de la tristeza

Mejor serie de drama

Better call Saul

The Crown

House of the dragon

Ozark

Severance

Mejor serie comedia

Abbot Elementary

The Bear

Hacks

Only murders in the building

Merlina