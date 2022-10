¿Hasta cuándo habrá que esperar la segunda temporada de House of the Dragon? Hay voces optimistas que hablan de comienzos de 2024, otros aseguran que no será hasta julio o agosto de 2024 que se vea la temporada dos de esta precuela de Juego de Tronos. Nadie la da para 2023 y lo único claro es que habrá que tener paciencia.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen. FOTO Cortesía HBO Max