El amor es así: ¿por qué especulan que Rosalía lleva un diente de Loli Bahía en un collar?

Las redes sociales son los escenarios predilectos para la especulación. Por estos días, la cantante española Rosalía es la protagonista de una ola de rumores, que bien puede ser de naturaleza romántica o extravagante. Se dice que hay varias fotografías recientes de ella en Nueva York, luciendo un collar cuyo colgante tiene una forma similar a la de una muela. No pocos internautas dicen que la joya tiene que ver con Loli Bahía, la modelo francesa con la que se la vincula sentimentalmente, y recordaron que Bahía publicó hace unos meses imágenes de las muelas del juicio que le habían extraído.

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La posibilidad de que Rosalía lleve uno de esos dientes ha generado comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, por ahora no hay confirmación de que la joya tenga relación con Bahía. Ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre el accesorio.

Las especulaciones se suman a las versiones sobre la relación entre ambas, que han sido vistas juntas en distintas ciudades durante 2026. Entre los episodios que más llamaron la atención están un viaje a Río de Janeiro para recibir el año y varios paseos por París.

En septiembre, las dos fueron fotografiadas besándose en las gradas del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York. Semanas después, volvieron a aparecer juntas en actitud cariñosa en la capital francesa. Aunque estas imágenes han alimentado las versiones sobre un romance, ninguna ha confirmado públicamente una relación sentimental.