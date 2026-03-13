¿Katy Perry se prendió fuego grabando su nuevo single “Watch It Burn”? El video genera alarma

La cantante estadounidense Katy Perry generó preocupación entre sus seguidores luego de que en redes sociales comenzara a circular un video del supuesto detrás de cámaras de su nuevo sencillo Watch It Burn, en el que aparece una mujer -quien sería al parecer Perry- envuelta en llamas durante una escena de grabación. Lea aquí: Katy Perry y Orlando Bloom se separan tras nueve años, un compromiso y una hija en común El clip, que rápidamente se viralizó, muestra a una mujer con un vestido blanco en medio de un set donde el fuego forma parte de la escenografía. En un principio todo parece estar bajo control, como parte de los efectos especiales del rodaje, pero en cuestión de segundos las llamas comienzan a crecer alrededor del vestuario.

En las imágenes se escuchan gritos de sorpresa mientras la mujer intenta apartarse del fuego. Instantes después, una persona del equipo de producción corre para ayudarla a apagar las llamas, aunque también habría sufrido una quemadura leve durante el intento. El momento de tensión dura solo unos segundos, hasta que otros integrantes del equipo intervienen con extinguidores y logran controlar la situación. Siga leyendo: Exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y cantante Katy Perry oficializan su relación El video ha generado dudas entre los seguidores de la artista, pues hasta el momento no existe confirmación oficial de que la persona que aparece en el clip sea realmente Perry. Algunos fans aseguran reconocer su voz y apariencia, mientras que otros creen que podría tratarse de una recreación, una doble de riesgo o incluso un video manipulado. Especialistas en redes sociales también han advertido que el material podría haber sido alterado con herramientas de inteligencia artificial o sacado de contexto, lo que ha dividido las opiniones entre quienes creen que se trató de un accidente real y quienes consideran que podría ser parte de una estrategia promocional.

Katy Perry estaría próxima a lanzar su nueva canción. FOTO: AFP.

¿Qué se sabe de la nueva canción de Katy Perry “What It Burn”?