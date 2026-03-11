x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Entre lágrimas, así despidió Ivan Zuleta a su sobrina Daniela, encontrada sin vida en su casa en Valledupar

Los familiares de la joven de 15 años, quien fue encontrada sin vida en una habitación de su propia casa, se despidieron por última vez en la funeraria Ecce Homo en Valledupar. El colegio donde estudió Daniela se pronunció.

  • La ciudad de Valledupar está de luto tras conocerse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Genecco, una adolescente de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta. FOTO: Cortesía de redes sociales y captura de video de @TuperfilNet
    La ciudad de Valledupar está de luto tras conocerse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Genecco, una adolescente de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta. FOTO: Cortesía de redes sociales y captura de video de @TuperfilNet
  • Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a un entorno cercano al folclor vallenato. FOTO: Cortesía de redes sociales
    Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a un entorno cercano al folclor vallenato. FOTO: Cortesía de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El dolor en la dinastía Zuleta no se expresó esta vez con las melodías de un acordeón, sino con un silencio sepulcral que inundó la funeraria Ecce Homo en Valledupar, en donde el reconocido artista Ivan Zuletá no pudo contener su tristeza tras la pérdida.

Le puede interesar: Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

La despedida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, transformó la capital del Cesar en un escenario de consternación absoluta tras su fallecimiento el pasado lunes 9 de marzo, cuando fue hallada sin signos vitales en una habitación de su propia casa.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ocurrió con la llegada de Iván Zuleta al lugar donde le dieron el último adiós a su sobrina. El reconocido acordeonero ingresó al recinto con un semblante que evidenciaba el rigor de la tragedia.

Acompañado por sus hermanos y primos, el músico se vio en varios videos publicados en redes caminando entre los asistentes, reflejando el peso de una pérdida que ha golpeado el corazón de una de las familias más emblemáticas del folclor vallenato.

@vallenatosymasna

Agarrado de la mano de su hermano Fabián, y evidentemente destrozado del dolor, así se le vio al Rey Vallenato Iván Zuleta llegando al velorio de su sobrina Daniela Zuleta, joven de 15 años fallecida la noche del lunes 9 de marzo por una broncoaspiracion.

♬ sonido original - Vallenatos y más na

“Cuando la niña llega a su habitación, se acuesta, y cuando su mamá la va a llamar aproximadamente a los 40 minutos, estaba muy llena de vómito por todas partes. El caso está en manos de las autoridades (...) Tenemos fe de que sean los designios de Dios, y hay que respetarlos”, reveló Zuleta a Noticias Caracol.

Junto a él, figuras de la talla de Poncho Zuleta hicieron presencia para ofrecer consuelo a los padres de la menor, Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y a su abuelo, el humorista Fabio Zuleta. El artista también le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales.

“Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban”, escribió Poncho en sus redes sociales.

La quietud de la sala solo se interrumpía por el llanto de los allegados, en un ambiente alejado de la festividad que suele rodear a este linaje musical, quienes en ocasiones así utilizan la misma música para pasar el dolor, pero esta vez no fue así.

ID34519991

Un vacío en las aulas del Gimnasio del Norte

Daniela era estudiante del colegio Gimnasio del Norte, institución que suspendió su cotidianidad para unirse al luto. A través de un comunicado publicado recientemente, las directivas expresaron el impacto de su partida en la comunidad académica.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Genecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, dijeron.

El mensaje institucional finalizó pidiendo fortaleza para sus seres queridos. “Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos. La comunidad del Gimnasio del Norte acompaña con respeto y afecto a la familia Zuleta Genecco en este difícil momento”, concluyeron.

En redes sociales, amigos, conocidos y seguidores del folclor vallenato también han compartido mensajes de condolencia y apoyo para los familiares de la adolescente. La muerte de la joven ha generado conmoción en toda la capital del Cesar.

Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a un entorno cercano al folclor vallenato. FOTO: Cortesía de redes sociales
Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a un entorno cercano al folclor vallenato. FOTO: Cortesía de redes sociales

De acuerdo con la información preliminar emitida por parte de las autoridades, la joven de 15 años habría sufrido una broncoaspiración mientras dormía, aunque el caso se encuentra bajo análisis de los investigadores judiciales y forenses.

También le puede interesar: Silvia Corzo “se casó” con ella misma: así fue su ceremonia de sologamia y las promesas que se hizo

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida