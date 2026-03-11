Video | Entre lágrimas, así despidió Ivan Zuleta a su sobrina Daniela, encontrada sin vida en su casa en Valledupar

El dolor en la dinastía Zuleta no se expresó esta vez con las melodías de un acordeón, sino con un silencio sepulcral que inundó la funeraria Ecce Homo en Valledupar, en donde el reconocido artista Ivan Zuletá no pudo contener su tristeza tras la pérdida. Le puede interesar: Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar La despedida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, transformó la capital del Cesar en un escenario de consternación absoluta tras su fallecimiento el pasado lunes 9 de marzo, cuando fue hallada sin signos vitales en una habitación de su propia casa.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ocurrió con la llegada de Iván Zuleta al lugar donde le dieron el último adiós a su sobrina. El reconocido acordeonero ingresó al recinto con un semblante que evidenciaba el rigor de la tragedia. Acompañado por sus hermanos y primos, el músico se vio en varios videos publicados en redes caminando entre los asistentes, reflejando el peso de una pérdida que ha golpeado el corazón de una de las familias más emblemáticas del folclor vallenato.

@vallenatosymasna Agarrado de la mano de su hermano Fabián, y evidentemente destrozado del dolor, así se le vio al Rey Vallenato Iván Zuleta llegando al velorio de su sobrina Daniela Zuleta, joven de 15 años fallecida la noche del lunes 9 de marzo por una broncoaspiracion. ♬ sonido original - Vallenatos y más na

“Cuando la niña llega a su habitación, se acuesta, y cuando su mamá la va a llamar aproximadamente a los 40 minutos, estaba muy llena de vómito por todas partes. El caso está en manos de las autoridades (...) Tenemos fe de que sean los designios de Dios, y hay que respetarlos”, reveló Zuleta a Noticias Caracol. Junto a él, figuras de la talla de Poncho Zuleta hicieron presencia para ofrecer consuelo a los padres de la menor, Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y a su abuelo, el humorista Fabio Zuleta. El artista también le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales.

“Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban”, escribió Poncho en sus redes sociales. La quietud de la sala solo se interrumpía por el llanto de los allegados, en un ambiente alejado de la festividad que suele rodear a este linaje musical, quienes en ocasiones así utilizan la misma música para pasar el dolor, pero esta vez no fue así.

Un vacío en las aulas del Gimnasio del Norte

Daniela era estudiante del colegio Gimnasio del Norte, institución que suspendió su cotidianidad para unirse al luto. A través de un comunicado publicado recientemente, las directivas expresaron el impacto de su partida en la comunidad académica. “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Genecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, dijeron.

El mensaje institucional finalizó pidiendo fortaleza para sus seres queridos. “Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos. La comunidad del Gimnasio del Norte acompaña con respeto y afecto a la familia Zuleta Genecco en este difícil momento”, concluyeron. En redes sociales, amigos, conocidos y seguidores del folclor vallenato también han compartido mensajes de condolencia y apoyo para los familiares de la adolescente. La muerte de la joven ha generado conmoción en toda la capital del Cesar.

Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a un entorno cercano al folclor vallenato. FOTO: Cortesía de redes sociales