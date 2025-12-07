Exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y cantante Katy Perry oficializan su relación

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadounidense Katy Perry oficializaron su relación en redes sociales, pocas semanas después de una aparición pública en París.

La artista, de 41 años, publicó el sábado una imagen en su cuenta de Instagram que muestra a la pareja sonriente, mejilla con mejilla, con un colorido paisaje de fondo. La fotografía estaba incluida en una galería con otras imágenes y videos.

“Tiempos de Tokio en gira y más”, dice el pie de foto de la publicación en la cuenta de Perry, que tiene 202 millones de seguidores.

Ni Perry, conocida por éxitos musicales como Hot n Cold, Roar y I Kissed a Girl, ni Trudeau han hecho comentarios públicos sobre su relación.