Aunque algunos fans expresaron preocupaciones sobre la seguridad de consumir nieve de la calle , advirtiendo de que esta podría tener un gran número de bacterias, Witherspoon no dudó en responder y defender su decisión.

Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️

Con un toque de humor, la actriz, de 47 años, abordó las inquietudes de sus seguidores: “Hay tanta gente aquí que dice que la nieve está sucia, entonces fuimos y cogimos nieve del patio trasero... ¿Es esto malo? ¿Se supone que no debo comer nieve?”, dijo Witherspoon sobre la nieve que recogió del techo de un vehículo.

La actriz resaltó que había crecido sin consumir agua filtrada y recordó: “bebía agua del grifo... de hecho, poníamos la boca en el grifo”, dijo Witherspoon ante un comentario de que podía enfermarse gravemente al comer nieve. “¿Tengo que filtrar la nieve antes de comerla? Simplemente no puedo. No puedo filtrar la nieve, no sé cómo hacerlo”, señaló la actriz estadounidense.

Ante las críticas, Witherspoon dijo entre risas: “Estamos en el área de ‘Solo se vive una vez’ y aquí nieva quizá una vez al año. No lo sé. Además, quiero señalar: Estaba riquísimo. Estaba absolutamente delicioso”.

¿Hay riesgos de comer nieve?

Cabe recordar que estudios indican que no hay mayores riesgos de comer nieve, eso sí, en cantidades mínimas y con ciertos requisitos de higiene. Por ejemplo, se debe evitar a toda costa comer nieve que haya sido contaminada por el paso de animales o humanos. Además, es importante aclarar que “los contaminantes atmosféricos que absorbe la nieve durante su formación no son más peligrosos que los del aire que respiramos con normalidad. Eso sí, tampoco debemos excedernos con esta práctica, ya que la nieve contiene un cierto número de bacterias que pueden desencadenar infecciones en nuestro organismo”, señala una publicación científica en el portal Muy Interesante.