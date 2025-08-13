MinMinas propone que una mujer del movimiento sindical sea comisionada de la Creg

En una reunión con representantes de los sindicatos del sector eléctrico, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso postular a una mujer del movimiento sindical para ocupar un puesto en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La iniciativa, según dijo, hace parte de la estrategia del ministerio para promover la democratización del sector energético.

“Todos somos usuarios del sistema energético, y esta es una oportunidad para impulsar un cambio que promueva tarifas justas y la transición energética en cada territorio”, afirmó Palma.

Los sindicatos aplaudieron la propuesta, destacando la importancia de contar con la participación de un miembro del movimiento sindical en la comisión.

Jorge Iván Toro Gómez, de Sintraemsdes (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Eléctrico y de Servicios Públicos Domiciliarios), señaló que se realizará un conversatorio entre los sindicatos para unificar criterios y presentar una hoja de vida conjunta que represente a varias organizaciones.

Por su parte, Humberto Polo, presidente nacional de Sintraemsdes, añadió: “La democratización de la comisión reguladora es fundamental para que el gobierno pueda orientar las políticas de servicios públicos, especialmente en el esquema tarifario, y garantizar la participación de trabajadores, academia y usuarios”.

El proyecto de ley respaldado por los sindicatos busca reducir las tarifas de energía para los usuarios. Además, solicitan revisar aspectos como el cobro del alumbrado público, el cargo por confiabilidad y las opciones tarifarias. Polo aseguró que el movimiento sindical acompañará el seguimiento de la iniciativa y los debates que se generen en el Congreso.

En la mesa técnica participaron también organizaciones como Sintraelecol, Asieb y Redes. En los próximos días, el Ministerio de Minas y Energía evaluará las propuestas y definirá la metodología para incorporarlas al proyecto de ley.