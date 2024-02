La noche de los premios Grammy del pasado domingo no solo fue un momento de celebración para Miley Cyrus, quien se llevó a casa su primer y segundo Grammy por su exitosa canción “Flowers”, sino que también dejó al descubierto las tensiones familiares de la artista.

“Y justo cuando lo hizo fue cuando la mariposa vino y aterrizó justo en la punta de su nariz”, dijo. “Y esta canción, ‘Flowers’, es mi mariposa. Gracias”, expresó Cyrus recibiendo el galardón.

Luego vino su segundo premio a Grabación del Año por la misma canción, esta vez dando lugar para agradecer a su equipo y por su puesto, a su familia. “Mi mami, mi hermana, mi amor, mis principales gays porque mira qué bien me veo”, dijo la intérprete, siendo notoria la exclusión de su padre Billy Ray en las menciones de agradecimiento. “¿Alguien más?... No creo que me haya olvidado de nadie”, dijo Miley, sin mencionar a su padre en su lista de agradecimientos.

Lea aquí: Juanes y Karol G, a hacer historia en los Grammy