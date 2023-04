Si usted ha nacido en estas tierras o lleva años en ellas, intuye que describo Horizontes , el conocido lienzo de Francisco Antonio Cano. Y sí, pero pasemos los ojos de la familia al ambiente que la envuelve. Los personajes están en un mirador: al fondo las nubes cubren las ondulaciones de la cordillera y los caminos son un trazo irregular, amarillo mustio. Aunque esté por fuera de lo pincelado, no es difícil, luego de cerrar los ojos, imaginar el paisaje. Uno muy antioqueño: de montañas ásperas, rudas, que cortan el aliento. ¿Quiere tomarse una selfie con eso detrás? Eso sí es difícil: el territorio ha cambiado mucho en un siglo. Pero, para tener una experiencia cercana, vaya a uno de los 160 miradores que rodean Medellín y el área metropolitana.

Por cada paso de subida la mirada gana una franja de edificios, casas en racimos y autopistas. A los pies del Cristo un grupo conecta consolas, micrófonos, luces, los detalles de un recital de rap o de música electrónica, es pronto para saberlo. “Mejor sigamos, acá el sonido interfiere en la entrevista”, dice Vahos. Sí, adelante la vista mejora. Caminamos por cintas de asfalto bordeadas por rejas oscuras que llegan hasta los codos y por árboles impregnados de humo reciente. “Parce, mirá, hubo un incendio”, dice Daniel Restrepo. Ahí está la tierra con las manchas de la ceniza y la maleza chamuscada. Medellín se extiende silenciosa, vibrante. Salir de la ciudad —aunque no del todo, siempre con ella en la vista— provee una sensación ambivalente, una mezcla a partes iguales de familiaridad y extrañeza.

La gente cruza las rejas, se sienta en enormes rocas o en las cornisas naturales. Un grupo tiene parlantes y destapa latas de cerveza. Otro enciende baretos y quedan lelos, con rostros congelados. “Acá es bueno venir, pero con parceros, en combitos. Con la polla sola no, con un parchecito de amigos”, dice Restrepo. Y en la aplicación, ¿ustedes le dicen a la gente cosas de la seguridad y demás? “Sí, les damos un relato de nuestras experiencias, la gente toma la decisión si sube o no. Además, la mayoría de los miradores públicos son seguros. En este, por ejemplo, hay celadores”, dice Vahos. “Yo vendría acá con amigos, pero con la novia no: se ven muchas valijas”, dice Juan Pablo Estrada, el camarógrafo, y alista los equipos para comenzar la entrevista. Entre tanto aparece Fabián.

Es de Manizales, tiene experiencia en el marketing digital. Conoció los miradores luego de lanzarse en parapente. “Siempre he pensado que Medellín tiene el potencial para convertirse en la capital de los miradores. Hemos mapeado 160 y todavía nos faltan”, dice al preguntársele por la idea de una startup dedicada a los paisajes. En la breve historia de Miradores Medellín –al fin y al cabo se fundó el 23 de octubre del 2020– el aprendizaje se ha conquistado por el ensayo y el error. “Cuando comencé con esto hice publicaciones de Instagram, que le llegaban a muy poquita gente”, dice Fabián. Al principio —y durante tres o cuatro meses— fue una tarea de hormiga: publicitar tours por los miradores y llevar a los interesados en moto. ¿En serio hacía eso?, le pregunto. “Sí, pero me di cuenta de que no tenía un impacto grande”.