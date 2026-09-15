Ecopetrol se juega su gobernanza: arranca asamblea extraordinaria para renovar su junta directiva

Ecopetrol realiza este martes 15 de septiembre su Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la que se elegirá la totalidad de los nueve integrantes de la junta directiva para lo que resta del periodo institucional 2025-2029. La elección se realizará mediante el sistema de cociente electoral. El Gobierno, como accionista mayoritario de la petrolera, presentó una plancha que contempla la renovación de seis integrantes y la continuidad de otros tres. La Asamblea se desarrolla en medio de cambios en la administración de la compañía. Juan Carlos Hurtado renunció al cargo de presidente encargado, mientras Alfonso Camilo Barco asume como nuevo presidente encargado. A esto se suma la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano como integrante de la junta directiva.

La nuevos miembros propuestos por el Gobierno

Entre los nuevos nombres propuestos por el Gobierno están Carlos Augusto Suárez Rojas, estratega de comunicación política del presidente Abelardo De La Espriella; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo con trayectoria en Grupo Éxito; y José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis. La lista también incluye a Ludmila del Carmen Vergara Rosales, exsuperintendente de Transporte, y a las abogadas Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Con esta propuesta, seis de los nueve puestos de la Junta tendrían nuevos ocupantes, mientras tres integrantes continuarían en el máximo órgano directivo de la compañía. Entre quienes permanecerán está Luis Felipe Henao Cardona, actual presidente de la Junta Directiva y postulado por los accionistas minoritarios. También continuará Ricardo Rodríguez Yee, ratificado como representante de los departamentos productores de hidrocarburos. El tercer integrante que permanece es César Eduardo Loza Arenas, representante de los trabajadores. Una vez la Asamblea complete la elección de los nueve miembros, la nueva Junta deberá definir su propia conformación y asumir uno de sus principales retos: evaluar los perfiles y escoger al presidente definitivo de Ecopetrol.

Joaquín Gutiérrez aparece entre los posibles candidatos a la presidencia