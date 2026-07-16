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“Me han escrito de la Sub-17”: las propuestas indecentes que recibe María Fernanda Cabal

La exsenadora de la República atraviesa una nueva faceta en su vida, aunque sin alejarse por completo de la política. Recientemente habló para la revista SoHo, donde mostró sus trucos de belleza y reveló que, aunque es una mujer casada, recibe propuestas indecentes.

  • María Fernanda Cabal sorprende al contar quiénes la buscan tras su cambio de imagen. FOTO: Captura de video - Revista Soho
    María Fernanda Cabal sorprende al contar quiénes la buscan tras su cambio de imagen. FOTO: Captura de video - Revista Soho
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 60 minutos
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María Fernanda Cabal se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales, pues últimamente ha mostrado un cambio en su aspecto físico que muchos consideran positivo desde que se retiró del Congreso como senadora de la República.

Ahora la vemos más brillante, más fresca, más bella y con un toque coqueto que ha venido potenciando a medida que se acerca a sus 60 años. Ella conoce muy bien sus cualidades y las pone en evidencia constantemente para invitar a sus seguidoras a que “se sientan lindas” y potencien su belleza cuidándose.

Lea también: María Fernanda Cabal contó cuáles fueron los procedimientos que “le devolvieron la juventud” y reveló su secreto estético

Y es que hasta sus detractores dicen que prefieren verla en esta faceta que en la política, debido a que en estos momentos comparte gustos en común con la población, especialmente con quienes siguen sus consejos de belleza.

Hace poco mostró cómo se aplicaba el maquillaje y los atuendos que suele usar, inspirando a sus seguidoras a mantener la limpieza, la pulcritud y a oler bien, independientemente de la marca del perfume.

@mariafernandacabal

Anoten señoritas.

♬ sonido original - Maria Fernanda Cabal

En una entrevista con la revista SoHo, la exprecandidata presidencial dijo que tiene pretendientes tanto en la política como en el fútbol. Según contó, le han escrito jugadores de la Selección Colombia y hasta jóvenes de la Sub-17, quienes buscan experimentar otros aires con una mujer mayor.

“Había uno de Cali que me escribió porque me quería conocer y yo, toda ingenua, me metí a ver quién era. Era un peladito chiquito y yo le dije: ‘Sí, claro, yo tengo mi equipo de trabajo, ¿qué quieres hacer?’, y me dice: ‘De todo’. Obviamente no le volví a contestar”, dijo Cabal entre risas.

No solo serían los hombres quienes se lanzan a hacerle propuestas indecentes, pues también hay mujeres que - a través de las redes sociales- la invitan a “abandonar su heterosexualidad”.

“He tenido la admiración de mujeres por las ideas, desde las luchas políticas, pero también admiradoras que van mucho más allá. Me han dicho de todo”, expresó.

Sin embargo, la nueva influencer dejó en claro que para ella prima el respeto hacia los demás, teniendo presente que está casada desde hace 34 años con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre los mensajes que recibe de futbolistas?
María Fernanda Cabal aseguró que ha recibido mensajes de jugadores de fútbol, incluidos algunos de la Selección Colombia y jóvenes de la categoría Sub-17. Según contó en una entrevista con la revista SoHo, algunos de esos mensajes tenían intenciones de conocerla de manera personal, aunque no reveló nombres ni entregó más detalles sobre la identidad de quienes le escribieron.
¿Qué respondió María Fernanda Cabal a un joven que intentó coquetear con ella?
María Fernanda Cabal relató que un joven de Cali le escribió para conocerla. Inicialmente pensó que se trataba de un asunto laboral, pero cuando él le respondió que quería “de todo”, decidió no volver a contestarle y dio por terminada la conversación.
¿Con quién está casada María Fernanda Cabal?
María Fernanda Cabal está casada con José Félix Lafaurie Rivera, quien es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Según la información de la noticia, su matrimonio lleva 34 años.
¿Por qué María Fernanda Cabal se ha vuelto tendencia en redes sociales?
María Fernanda Cabal ha llamado la atención por el cambio que muchos usuarios perciben en su imagen personal y por el contenido que comparte relacionado con belleza, cuidado personal y autoestima.
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