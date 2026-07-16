“Me han escrito de la Sub-17”: las propuestas indecentes que recibe María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales, pues últimamente ha mostrado un cambio en su aspecto físico que muchos consideran positivo desde que se retiró del Congreso como senadora de la República.

Ahora la vemos más brillante, más fresca, más bella y con un toque coqueto que ha venido potenciando a medida que se acerca a sus 60 años. Ella conoce muy bien sus cualidades y las pone en evidencia constantemente para invitar a sus seguidoras a que “se sientan lindas” y potencien su belleza cuidándose.

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Y es que hasta sus detractores dicen que prefieren verla en esta faceta que en la política, debido a que en estos momentos comparte gustos en común con la población, especialmente con quienes siguen sus consejos de belleza.

Hace poco mostró cómo se aplicaba el maquillaje y los atuendos que suele usar, inspirando a sus seguidoras a mantener la limpieza, la pulcritud y a oler bien, independientemente de la marca del perfume.