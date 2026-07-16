Hito histórico: la UdeA entrega el primer lote de cloroquina hecha en Colombia, medicamento esencial para la malaria

La Universidad de Antioquia logró, este 16 de julio, entregar el primer lote de cloroquina, medicamento esencial para combatir la malaria. La Planta de Medicamentos Esenciales de la UdeA hizo la entrega a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) —la oficina de la Organización Mundial de la Salud— de 1.700.000 tabletas del fármaco, convirtiéndose en la primera productora pública del país de este medicamento, cuyo suministro había dependido hasta ahora exclusivamente de la importación.
”Ya logramos el último paso de la cadena, que es llevar la producción industrial de este medicamento y entregarle hoy a la OPS el primer lote industrial de 1.700.000 tabletas de cloroquina, para que la OPS, mediante su fondo estratégico, haga la distribución en el país en aquellos territorios que necesitan el medicamento”, explicó Wber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA.
Explica, también, que este proyecto estratégico de producción de medicamentos no se piensa solo para Colombia, sino para Latinoamérica y el mundo. Es por esto que la OPS es un actor determinante para este objetivo.
Lea más: UdeA fabrica primer lote de fármaco contra la malaria; sigue uno para tratar el VIH