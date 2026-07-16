Con bendición y fe, Antioquia partió al Mundial de BMX en Brisbane

Como ocurre desde hace 27 años, varios representantes antioqueños se reunieron junto a sus familias, entrenadores y dirigentes en el Santuario de María Auxiliadora, en Sabaneta, para participar en la eucaristía previa al Campeonato Mundial de BMX Racing.

La ceremonia fue presidida en esta ocasión por el presbítero Nevardo Cataño, quien impartió la bendición oficial a la delegación antes del viaje a Australia, en una jornada marcada por la fe, la esperanza y el deseo de que los deportistas tengan un campeonato lleno de salud, buenos resultados y éxitos deportivos.

En el Mundial, que se disputará entre este viernes y domingo en Brisbane, Antioquia contará con doce representantes.

En Championship competirán Diego Arboleda, Mateo Carmona, Samuel Marulanda, Valentina Muñoz, Valentina Jiménez y Nicole Foronda; por su parte, en Challenge estarán Martín Vásquez, Antonia Ramírez, Matías Rubiano, Mateo López, Antonella Puyo y Nicolás Arteaga.

La nómina fue confirmada por el especialista en BMX Fernando Giraldo Betancur, ampliamente conocido en Envigado como “Loquillo”.

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De acuerdo con la Federación Colombiana de Ciclismo, la delegación nacional también contará con figuras de amplia trayectoria como Carlos Alberto Ramírez, Sergio Andrés Garzón, Juan José Velásquez, Sharid Nicolle Fayad y Guadalupe Palacios.

La programación para las categorías Championship comenzará con las sesiones oficiales de entrenamiento para las categorías júnior, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones.

La competencia arrancará el sábado con las mangas de la primera ronda, el repechaje y las rondas eliminatorias. Ese mismo día se disputarán los octavos de final de la categoría élite masculina y los cuartos de final de las categorías júnior. Los nuevos campeones del mundo se coronarán el domingo, cuando se celebren las finales de todas las categorías.

La Federación Colombiana de Ciclismo destacó que el país afrontará el certamen con una mezcla de experiencia y nuevas promesas.

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“Con una combinación de experiencia y juventud, Colombia buscará nuevamente ser protagonista en el escenario más importante del BMX Racing mundial, disciplina en la que el país se ha consolidado como una de las principales potencias internacionales gracias a los resultados alcanzados en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y certámenes continentales”, señaló la entidad.

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