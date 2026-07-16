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Con bendición y fe, Antioquia partió al Mundial de BMX en Brisbane

Con la ilusión de conquistar nuevos títulos y mantener a Colombia entre las potencias del BMX Racing, doce pilotos antioqueños recibieron la tradicional bendición en el Santuario de María Auxiliadora de Sabaneta antes de viajar al Campeonato Mundial que se disputará desde este jueves en Brisbane, Australia.

  • Antonella Puyo, Antonia Ramírez, Nicolás Arteaga y Matías Rubiano, entre los pilotos que estuvieron en la eucarístia en Sabaneta previo al viaje a Australia. FOTO: CORTESÍA
    Antonella Puyo, Antonia Ramírez, Nicolás Arteaga y Matías Rubiano, entre los pilotos que estuvieron en la eucarístia en Sabaneta previo al viaje a Australia. FOTO: CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Como ocurre desde hace 27 años, varios representantes antioqueños se reunieron junto a sus familias, entrenadores y dirigentes en el Santuario de María Auxiliadora, en Sabaneta, para participar en la eucaristía previa al Campeonato Mundial de BMX Racing.

La ceremonia fue presidida en esta ocasión por el presbítero Nevardo Cataño, quien impartió la bendición oficial a la delegación antes del viaje a Australia, en una jornada marcada por la fe, la esperanza y el deseo de que los deportistas tengan un campeonato lleno de salud, buenos resultados y éxitos deportivos.

En el Mundial, que se disputará entre este viernes y domingo en Brisbane, Antioquia contará con doce representantes.

En Championship competirán Diego Arboleda, Mateo Carmona, Samuel Marulanda, Valentina Muñoz, Valentina Jiménez y Nicole Foronda; por su parte, en Challenge estarán Martín Vásquez, Antonia Ramírez, Matías Rubiano, Mateo López, Antonella Puyo y Nicolás Arteaga.

La nómina fue confirmada por el especialista en BMX Fernando Giraldo Betancur, ampliamente conocido en Envigado como “Loquillo”.

Lea: Campeón panamericano, pero sin visa para el Mundial: la difícil situación del bicicrosista José Alejandro Burbano

De acuerdo con la Federación Colombiana de Ciclismo, la delegación nacional también contará con figuras de amplia trayectoria como Carlos Alberto Ramírez, Sergio Andrés Garzón, Juan José Velásquez, Sharid Nicolle Fayad y Guadalupe Palacios.

La programación para las categorías Championship comenzará con las sesiones oficiales de entrenamiento para las categorías júnior, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones.

La competencia arrancará el sábado con las mangas de la primera ronda, el repechaje y las rondas eliminatorias. Ese mismo día se disputarán los octavos de final de la categoría élite masculina y los cuartos de final de las categorías júnior. Los nuevos campeones del mundo se coronarán el domingo, cuando se celebren las finales de todas las categorías.

La Federación Colombiana de Ciclismo destacó que el país afrontará el certamen con una mezcla de experiencia y nuevas promesas.

Lea también: El BMX colombiano barrió en el Panamericano en Bogotá: campeón en todas las categorías

“Con una combinación de experiencia y juventud, Colombia buscará nuevamente ser protagonista en el escenario más importante del BMX Racing mundial, disciplina en la que el país se ha consolidado como una de las principales potencias internacionales gracias a los resultados alcanzados en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y certámenes continentales”, señaló la entidad.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué antioqueños competirán en el Campeonato Mundial de BMX Racing 2026?
Antioquia tendrá doce representantes en el Mundial de Brisbane. En la categoría Championship estarán Diego Arboleda, Mateo Carmona, Samuel Marulanda, Valentina Muñoz, Valentina Jiménez y Nicole Foronda. En Challenge competirán Martín Vásquez, Antonia Ramírez, Matías Rubiano, Mateo López, Antonella Puyo y Nicolás Arteaga.
¿Cuándo se disputarán las principales competencias del Mundial de BMX Racing?
El programa oficial se desarrollará entre viernes y domingo en Brisbane. Las sesiones de entrenamiento para las categorías Championship abrirán la agenda, el sábado se correrán las mangas, repechajes y rondas eliminatorias, mientras que el domingo se definirán los campeones del mundo en todas las categorías.
¿Quiénes integran la delegación colombiana además de los representantes antioqueños?
Según la Federación Colombiana de Ciclismo, Colombia también contará con corredores de amplia trayectoria como Carlos Alberto Ramírez, Sergio Andrés Garzón, Juan José Velásquez, Sharid Nicolle Fayad y Guadalupe Palacios, quienes reforzarán la participación nacional en Brisbane.
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