Así es Alfredo Deluque, el amigo de De la Espriella que ha apoyado a tres presidentes y quiere presidir el Senado

El senador del Partido de La U es la ficha del gobierno entrante, por eso puso en jaque al Centro Democrático. Conoce al presidente electo desde su época universitaria y también es cercano a su principal estratega, Carlos Suárez.