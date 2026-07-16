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Así es Alfredo Deluque, el amigo de De la Espriella que ha apoyado a tres presidentes y quiere presidir el Senado

El senador del Partido de La U es la ficha del gobierno entrante, por eso puso en jaque al Centro Democrático. Conoce al presidente electo desde su época universitaria y también es cercano a su principal estratega, Carlos Suárez.

  • Alfredo Deluque es oriundo del departamento de La Guajira. Foto: Congreso.
    Alfredo Deluque es oriundo del departamento de La Guajira. Foto: Congreso.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 6 horas
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El senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, es el elegido del gobierno de Abelardo de la Espriella para ser presidente del Senado. Todavía le hace falta ganar el próximo 20 de julio, pero lo más seguro es que le gane al candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

Entre los argumentos que este partido puso para ponerle competencia están que ellos fueron el partido progobierno más votado. Mientras tienen 17 senadores, La U tiene ocho. A su vez, los uribistas dijeron que esa colectividad apoyó a Petro durante su presidencia. Entonces, ¿por qué Deluque?

Le puede interesar: Uribe prende la pelea por la Presidencia del Senado y arrecia por cercanía de Deluque con Petro: “Recibió beneficios del Gobierno”

Como lo había revelado en primicia...

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