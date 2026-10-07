¿Se despide Camilo Cifuentes? El extraño mensaje tras acusaciones de infidelidad: “Hicieron mi vida muy feliz”

Camilo Cifuentes volvió a pronunciarse en medio del escándalo que lo rodea por una supuesta infidelidad. El influencer colombiano publicó recientemente un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a las personas que han hecho parte de su vida y asumió la responsabilidad por sus acciones.
“Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas a las personas que lastimé, soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, escribió Cifuentes en la publicación.