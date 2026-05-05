El comentado rosario de siete millones de euros que llevó Georgina a la Met Gala, ¿guiño a su boda con Cristiano?

En su segunda participación consecutiva, Georgina Rodríguez llegó a la Met Gala 2026 con un vestido desarrollado junto al diseñador Ludovic de Saint Sernin, a partir de una conversación en la que la modelo compartió un elemento central de su vida personal, su devoción por la Virgen de Fátima, aunque en varias ocasiones la prometida de Cristiano Ronaldo ha expresado su devoción religiosa y su vínculo con la fe, en esta oportunidad esa dimensión espiritual se trasladó a la moda, convirtiéndose en parte central de su propuesta estética.
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