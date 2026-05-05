El comentado rosario de siete millones de euros que llevó Georgina a la Met Gala, ¿guiño a su boda con Cristiano?

En su segunda participación consecutiva, Georgina Rodríguez llegó a la Met Gala 2026 con un vestido desarrollado junto al diseñador Ludovic de Saint Sernin, a partir de una conversación en la que la modelo compartió un elemento central de su vida personal, su devoción por la Virgen de Fátima, aunque en varias ocasiones la prometida de Cristiano Ronaldo ha expresado su devoción religiosa y su vínculo con la fe, en esta oportunidad esa dimensión espiritual se trasladó a la moda, convirtiéndose en parte central de su propuesta estética.

Esta referencia, se convirtió en el punto de partida de una pieza en tono azul claro, con estructura tipo corsé, cordones visibles y un velo transparente con bordados florales. Desde el equipo creativo de la modelo explicaron a Vogue que el proceso nació de una exploración íntima. “En una conversación con Georgina, Ludovic quedó impresionado por la intimidad de su fe, en particular su devoción a la Virgen de Fátima. La delicadeza de su figura y los tonos azul claro que definen su imagen se convirtieron en la base de la pieza, traduciendo la espiritualidad en Alta Costura”, señalaron. Entérese: Bad Bunny envejecido, Heidi Klum como estatua y Maluma, la cara colombiana: así fue la Met Gala 2026

El diseñador detalló que la construcción del vestido fue un proceso colaborativo. “Tuvimos conversaciones iniciales sobre la silueta que queríamos lograr, pero rápidamente se convirtió en una verdadera colaboración, un equilibrio entre su visión y la mía”, afirmó. Añadió además que “la colaboración es, de hecho, la esencia del trabajo personalizado. Todo comenzó con una conversación entre nuestros equipos, donde Gio compartió su devoción a la virgen de Fátima. Ese se convirtió en el punto de partida”. Le puede interesar: Los maquillajes de Nicole Kidman, Emma Chamberlain y más celebridades que marcaron la gala

El vestido incorporó una construcción narrativa pensada desde lo íntimo, alineada con la temática del evento “Fashion is Art”, en la que la moda se entiende como una forma de expresión personal y artística.

Mensajes ocultos y una lectura íntima del diseño

El vestido incorporó elementos ocultos, dados a conocer por las fotografías publicadas en las redes sociales de Georgina. En su interior, a la altura del corazón, fueron bordadas dos frases en español: «Donde ella está, el alma encuentra refugio» y «Y líbranos del mal, amén». Las cuales describió como una oración privada integrada en la prenda.

El rosario de 7 millones de euros

El elemento que terminó de concentrar la atención mediática fue un rosario personalizado valorado en 7 millones de euros. Elaborado en oro blanco de 18 quilates, incluía 53 diamantes en la cadena, 11 en la cruz, cinco perlas naturales y un medallón con la imagen de la Virgen de Fátima. En la parte posterior del medallón se grabaron los nombres de su familia, incluidos Cristiano Ronaldo, Cristiano J, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, además del pequeño Ángel, fallecido en 2022 durante el parto.

En ese contexto, el equipo de la modelo resumió el concepto del estilismo al señalar que “en el contexto de la moda como arte, el conjunto refleja cómo la fe, al igual que el arte, puede expresarse a través de la forma, el detalle y la emoción”. Lea taambién: Met Gala 2026: protestas, boicot y críticas opacan el glamour del evento Georgina compartió en su cuenta de Instagram detalles sobre el trabajo artesanal detrás del vestido, resaltando los materiales y técnicas empleadas. Explicó que el diseño incorpora elementos característicos de Ludovic de Saint Sernin, como los ojales y cordones, además de un tejido de encaje azul francés trabajado en telares tradicionales de Calais-Caudry, lo que aporta una textura ligera y fluida a la prenda.

En ese mismo mensaje, la empresaria reveló el significado del rosario personalizado que acompañó el look. “El rosario amplía la narrativa del look, donde la fe personal y la artesanía excepcional se encuentran”, escribió, aludiendo a la conexión entre fe, memoria familiar y alta joyería dentro de su propuesta en la Met Gala.

Instagram

La evolución de su presencia en la Met Gala también marca un contraste con su debut en 2025, cuando optó por un vestido negro de estética lencera firmado por Vetements. Aquel look, más minimalista y centrado en la silueta, fue interpretado como su entrada al circuito de la moda global, sin la carga simbólica que exhibiría un año después.

En 2026, en cambio, su participación se consolidó como una puesta en escena más conceptual, donde cada elemento del vestuario, desde el diseño hasta los accesorios, fue integrado en una narrativa que combina fe, familia y posicionamiento dentro del lujo internacional. Con la atención mediática puesta en la posible boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, el vínculo creativo entre la modelo y el diseñador Ludovic de Saint Sernin ha cobrado una relevancia especial dentro de la industria de la moda, especialmente tras su colaboración en la Met Gala 2026.

Aunque el vestido de la gala no forma parte oficialmente de ningún anuncio de boda, sí ha reforzado los rumores sobre el papel que podría jugar el diseñador francés en el gran día. En la industria se comenta que Saint Sernin se ha convertido en uno de los creativos más cercanos al universo estilístico de Georgina, lo que alimenta la posibilidad de que sea él quien firme su vestido de novia, un secreto que por ahora se mantiene bajo reserva.