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Los maquillajes de Nicole Kidman, Emma Chamberlain y más celebridades que marcaron la gala

La gala no solo dejó vestidos extravagantes y joyas millonarias. Los maquillajes de estrellas como Nicole Kidman, Cara Delevingne y Amanda Seyfried se convirtieron en protagonistas de la noche con propuestas que mezclaron glamour, arte y tendencias de belleza.

  • Celebridades, modelos e influencers desfilaron por la alfombra roja de la con maquillajes inspirados en el concepto “Fashion Is Art”, una de las grandes apuestas estéticas de la noche. FOTO: Getty Images.
    Celebridades, modelos e influencers desfilaron por la alfombra roja de la con maquillajes inspirados en el concepto “Fashion Is Art”, una de las grandes apuestas estéticas de la noche. FOTO: Getty Images.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La edición 2026 de la Met Gala volvió a convertir las escalinatas del Metropolitan Museum of Art en una pasarela global de moda, arte y belleza.

Pero más allá de los vestidos de alta costura y las joyas millonarias, uno de los elementos que más llamó la atención de la noche fue el maquillaje de las celebridades, que este año se alineó con el concepto central de la gala: “Fashion Is Art”.

El código de vestimenta inspirado en la relación entre moda y arte llevó a muchas figuras a transformar sus rostros en extensiones de sus atuendos.

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Hubo apuestas minimalistas, acabados naturales y también propuestas dramáticas donde las sombras, los delineados y los juegos de luz tuvieron un papel protagónico.

Una de las celebridades más comentadas fue Amanda Seyfried, quien apareció con un maquillaje elegante y delicado que acompañó un vestido rosa firmado por Prada.

La actriz apostó por sombras rosadas y grisáceas, un delineado suave y labios brillantes que reforzaron un estilo luminoso y juvenil. Su look destacó por mantener el equilibrio entre sofisticación y naturalidad.

También sobresalió Cara Delevingne, quien eligió un maquillaje clásico y refinado para complementar un vestido negro de Ralph Lauren.

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Con cejas marcadas, delineado negro perfectamente definido y un rubor sutil, la modelo británica apostó por una estética más sobria que contrastó con otras propuestas más arriesgadas de la noche.

Cara Delevigne durante la alfombra de los Met Gala 2026. FOTO: Getty Images.
Cara Delevigne durante la alfombra de los Met Gala 2026. FOTO: Getty Images.

Entre las tendencias que dominaron la gala apareció nuevamente el llamado “maquillaje natural”, aunque reinterpretado con acabados artísticos y detalles estratégicos.

Ese fue el caso de Zoë Kravitz, quien llevó uno de los beauty looks más celebrados de la velada. Su maquillaje incluyó piel luminosa, labios rosados, sombras suaves y pestañas discretas, en una propuesta creada por la maquilladora Nina Park que recordó varias de las tendencias vistas recientemente en pasarelas internacionales.

Por otro lado, Emma Chamberlain volvió a captar miradas en su rol como entrevistadora especial de Vogue. La influencer y empresaria apareció con un look inspirado en una estética “fairy”, acompañado de sombras oscuras que intensificaban su mirada azul y un delicado brillo dorado en el lagrimal.

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Sus cejas decoloradas y labios nude completaron una de las apuestas más modernas de la noche.

La gala también dejó espacio para estilos más clásicos y sofisticados, como el de Nicole Kidman. La actriz, una de las anfitrionas del evento, optó por un maquillaje elegante y preciso que acompañó un atuendo lleno de brillo sin competir con él.

Su propuesta se enfocó en resaltar las facciones con tonos neutros y acabados naturales, manteniendo el equilibrio entre dramatismo y sobriedad.

Su propuesta se enfocó en resaltar las facciones con tonos neutros y acabados naturales, manteniendo el equilibrio entre dramatismo y sobriedad.

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