Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen

A pocos días de Miss Universo 2025, una fuerte polémica sacude el certamen tras la expulsión de Fátima Bosch, representante de México, luego de un altercado con un directivo durante la ceremonia de imposición de bandas en Tailandia.

    Fátima Bosch, representante de México, es una de las protagonistas de la polémica de Miss Universe 2025. FOTO Tomada de @fatimaboschfdz en Instagram
El Colombiano
04 de noviembre de 2025
bookmark

Aunque el 21 de noviembre se elegirá a la mujer más bella del mundo en el tradicional concurso Miss Universo, desde ya este certamen cuenta con varias polémicas que opacan su organización. Este año, la competencia en la que participarán 122 candidatas se realizará en Pak Kret, Tailandia.

A pesar de que la corona se impondrá ese día, desde el 2 de noviembre las concursantes llegaron al país asiático para llevar a cabo la agenda de actividades previas a la noche final. En los últimos días se llevó a cabo la imposición de bandas a las reinas de belleza, que es cuando cada participante recibe el listón que lleva el nombre de su país para utilizarlo cruzado en el torso.

Fue ahí que ocurrió el altercado que ha ocasionado polémica y que ha hecho que Miss Universo sea tendencia en redes sociales. La representante de México, Fátima Bosch, fue expulsada del evento debido a una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente del concurso y presidente del Miss Grand Internacional.

Durante esta ceremonia, Itsaragrisil recordó a las soberanas el compromiso que cada una tiene de crear contenido en sus redes sociales hablando sobre Tailandia y los patrocinadores del reinado. En video quedó registrado el momento exacto en que el directivo comienza a cuestionar a Bosch por no realizar dichas publicaciones.

En varias ocasiones, el vicepresidente del certamen le preguntó a la mexicana si no pensaba compartir contenido sobre el país y el concurso en sus cuentas, mientras ella intentaba defenderse y explicar sus argumentos. Sin embargo, Itsaragrisil le dijo que se callara, y también la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le respondió Bosch, la única concursante que se encontraba de pie.

La representante mexicana salió del recinto y, acto seguido, varias de sus compañeras también se levantaron para abandonar el lugar. Justo en ese momento, el directivo llama a seguridad para que las saquen, y luego amenaza: “Alto, alto. Si quieren seguir participando se deben de sentar”.

“Me llamó tonta, porque él tiene problemas con la organización (en México). No se me hace justo. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callar mi voz”, le dijo la Miss Universo México a los medios de comunicación luego del altercado.

Una de las soberanas que apoyó a Bosch y que se manifestó en contra de lo sucedido fue la Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig, quien aseguró que “se trata de los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, tenemos que hacer algo más grande. Así no es como se deben manejar las cosas. Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso”.

Por su parte, Itsaragrisil realizó una transmisión en su cuenta de Instagram en la cual ofreció disculpas a Bosch y a todas las candidatas. “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, dijo.

En cuanto a la organización Miss Universe, esta compartió un comunicado en el cual “reafirma su compromiso para seguir trabajando de cerca con la comunidad tailandesa y los socios locales para garantizar el éxito de la edición 74 del certamen”. Para esto se anunció que el director ejecutivo del concurso, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para “fortalecer la colaboración” con los funcionarios de ese país.

Por ahora, las actividades planeadas en el marco de reinado de belleza continuarán tal como habían sido planeadas.

