Dolor en Quindío: exparticipante de ‘La Voz Kids’ murió atropellada por un “carro fantasma” y el conductor huyó

Hay conmoción en el departamento del Quindío por el aparatoso accidente del que fue víctima una exparticipante de La Voz Kids y estudiante universitaria en compañía de otra persona vinculada al mundo del entretenimiento.
Se trata de Nicole Valeria Vargas, de 19 años, quien fue embestida junto a William Andrés Paipa, de 40 años, por un “carro fantasma” mientras cruzaban la vía Circasia-Armenia.
Lea también: Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín
De acuerdo con algunos reportes de diarios locales, el hecho ocurrió el 21 de febrero a las 8:30 p. m. cuando Nicole y Paipa habían terminado su jornada laboral e intentaban cruzar la carretera en el sector conocido como El Solar para dirigirse a sus hogares. Fue en ese instante que fueron impactados por el vehículo que luego huyó del lugar.