Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín

Los accidentes de tránsito, principalmente de motociclistas, son los que mayor cantidad de atenciones han requerido por parte del Sistema de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud de Medellín, con 1.188 casos, de acuerdo con los registros recolectados durante enero.
Estos hechos equivalen al 55,8 % de las atenciones médicas por parte del personal de salud distrital, hechos relacionados con colisiones y caídas de motociclistas, en muchos de los casos con requerimiento de traslado a centros asistenciales.
Las principales causas que llevan a que se registren esta clase de siniestros, de acuerdo con el Observatorio de la Secretaría de Movilidad de Medellín, tienen que ver con desobedecer las normas de tránsito, los excesos de velocidad, las impericias en el manejo o no respetar las intersecciones.