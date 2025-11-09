¿Le gusta el romance navideño? Estas son las películas que Netflix estrena para esta temporada de Navidad

Si es de los que espera con ansias esta época porque adora las películas románticas de Navidad, entonces este artículo es para usted porque podrá ver cuáles son esas películas que recién se estrenaron y otras que pronto llegarán a la pantalla para alegrarle esta temporada. Así que ya puede tomar una manta y servirse un chocolate caliente con masmelos para ver la selección de películas que vienen con las mejores historias. Todas estas las encontrarán en la plataforma de streaming en Netflix. Lea aquí: De Medellín a Netflix: así se exporta nuestra música al mundo

Navidad bajo las luces

La primera de esta selección es Navidad bajo las luces, que ya está disponible en la plataforma y narra la historia de Emily, una mujer que siempre amó la ciudad y por eso se fue a vivir en Los Ángeles dejando atrás su familia y la granja donde creció; pero un golpe fuerte la obligó a regresar a su hogar para continuar con el legado de su madre. Meses después que su mamá murió, viajó a Seattle para ayudar a su hermano a armar la feria navideña del pueblo, pero no solo revive la magia de la época, sino que también encuentra el amor al conocer a Luke, un artista que la ayuda a armar este inolvidable evento.

Nuestra historia de Navidad

Esta es una historia de esas que enamoran, y ya la puede disfrutar en streaming, es típica de esta época. Joanna es una joven que va a reunirse con su novio Chris para presentarle a sus padres, pero algo muy gracioso ocurre, cuando él llega a la puerta, recibe una llamada de Joanna para contarle que su viaje se retrasó, justo antes que se apague su celular por batería baja le intentó hacer una advertencia que no pudo completar. Dave es la madrastra de Joanna y le abre la puerta junto a su esposo Nell con quien lleva 10 años de casado, cuando Chris le pregunta cómo se conocieron, la historia retrocede una década para adentrarse en su particular historia. Siga leyendo: Nuevos detalles sobre la serie de Juan Gabriel a pocos días de su estreno

Todo lo que deseo para Navidad

Esta historia también está disponible en Netflix y trata de la vida de Maggie, una joven que quiere ser cantante y compositora, pero que se siente sobrepasada por los retos que le plantean las nuevas tecnologías. Mientras ayuda a sus padres en su granja durante las festividades, conoce a Archer, un empresario entusiasta de la tecnología que ha regresado al pueblo para pasar las fiestas solo. Encontrarán una manera de ayudarse y en medio de esta situación, nacerá el amor.

Una Navidad ex-cepcional

Es la primera producción de este tipo en Netflix y muestra una Navidad patas arriba cuando una mujer recién divorciada que quiere pasar la última Navidad en familia debe tolerar a su ex con su nueva novia. Esta historia se estrenará el 12 de noviembre y adentrará a su audiencia en varias historias que deberán encajar en medio de la alegría y el amor que se vive en las fiestas decembrinas. Le puede interesar: Los Simpson regresan al cine con su segunda película en 2027

El encanto del champán

Esta película trata de Sydney, una ambiciosa ejecutiva a la que le encargan adquirir Château Cassell, una célebre empresa de champán francés. Para ello, viaja al país galo, para cerrar las negociaciones y, una vez en París, conoce por casualidad a Henri Cassell, un hombre encantador que convierte una velada sencilla en algo especial. Pero resulta que Henri es nada más y nada menos que el hijo del fundador de la empresa que intenta comprar. Esta cinta estará disponible para verse el 19 de noviembre.

Un robo muy navideño