Antes de que la serie comenzara, el Canal RCN tenía otros planes para el actor antioqueño. Díaz compartió que el canal lo había contactado con una propuesta diferente, ofreciéndole un papel que no era el del padre de Rigoberto.

En sus declaraciones, el actor expresó que, aunque la propuesta inicial era para el papel de Evaristo, sintió una conexión especial con el personaje del padre de Rigoberto. “Inicialmente me hablaron de Evaristo, pero cuando leí el guion del papá de Rigoberto, me encantó, me fascinó. Tiene una historia muy bonita, que se acerca a lo que tememos los colombianos”, compartió Díaz a EL COLOMBIANO.

“Cuando leí los libretos me di cuenta de la belleza del proyecto. Don Rigoberto es hermosísimo y van a ver lo que pasa con él, es algo muy fuerte”, relató el actor en ese entonces, refiriéndose a la trágica muerte de don Rigo que sucedió en agosto de 2001.