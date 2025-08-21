“Es algo inamistoso, agresivo”: así respondieron algunos ministros por la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) sigue generando no solo controversia nacional, sino tensiones diplomáticas a nivel internacional.
Tras conocerse que Carlos Ramón González, uno de los imputados en este escándalo se estaba escondiendo de la justicia colombiana en Nicaragua, las autoridades solicitaron la extradición del exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Dicha solicitud recibió respuesta por parte de Nicaragua, quien decidió negarla y, por el contrario, le brindó asilo político argumentando que toda persona “tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, según el comunicado de la Embajada del país centroamericano.
Ante esta decisión de las autoridades nicaragüenses, tres ministerios se pronunciaron rechazando la decisión del gobierno de Daniel Ortega.