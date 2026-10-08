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¿Listo para pelear? Robot le destruyó el set y le dio un puñetazo a Westcol en plena transmisión con Blessd

El robot hace parte de una millonaria inversión del streamer y el cantante para el evento Stream Fighters 5.

  • Blessd y Westcol estaban presumiento de las habilidades de sus robots para la pelea que tendrán en un evento de boxeo amateur de streamers. Foto: @westcol
    Blessd y Westcol estaban presumiento de las habilidades de sus robots para la pelea que tendrán en un evento de boxeo amateur de streamers. Foto: @westcol
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Mientras en una transmisión en redes sociales Westcol y Blessd presumían de las habilidades de un robot humanoide adquirido para el evento Stream Fighters 5, esta máquina protagonizó varios incidentes dañándole una vitrina al streamer y dándole un golpe en la cabeza.

Con la intención de mostrar que el robot podía bailar, el cantante urbano Blessd colocó música para que la máquina se empezara a mover y a danzar. Sin embargo, lo que ocurrió es que el humanoide ejecutó un movimiento automático imprevisto, extendió su brazo y golpeó a Westcol por la espalda, haciéndolo caer directamente al suelo.

Una vez ocurrido esto, Blessd reaccionó entre risas creyendo que se trataba de una broma de su compañero, pero al ver que él no se paraba, se acercó a preguntarle si se encontraba bien. A pesar de la aparatosa caída en directo, Westcol no sufrió heridas graves y logró reincorporarse para continuar con el evento.

Poco después, el robot de 1,70 metros protagonizó un segundo incidente mientras el cantante lo manejaba y alardeaba de las patadas y las técnica de combate de la máquina. Luego de que al parecer no respondiera a las órdenes dadas, el humanoide lanzó un golpe al aire rompiendo el vidrio de una vitrina.

El robot expuesto en la transmisión es de fabricación china, fue mostrado públicamente como el modelo T800 y a diferencia de robots tradicionales, este fue diseñado para desplazarse e interactuar en entornos cotidianos.

Lea también | Camilo Cifuentes confiesa a Westcol y Blessd infidelidad a la madre de su bebé: “Yo la cagué y no me arrepiento”

En su hardware cuenta con una plataforma compacta orientada a la investigación, desarrollo de inteligencia artificial y creación de contenido. También dispone de procesador y memoria propios, lo que le permite almacenar y procesar información de forma directa.

La máquina tuvo un valor comercial superior a los 100.000 dólares y su adquisición superó los 330 millones de pesos incluyendo los trámites e impuestos de importación a Medellín. Está capacitada para ejecutar pasos de baile, gestos y rutinas de combate que incluyen puños y patadas de boxeo.

Tanto Blessd como Westcol tienen un ejemplar, los cuales serán utilizados en el evento Stream Fighters 5 que es un show de boxeo amateur entre creadores de contenido. Tanto el streamer como el cantante programarán y operarán a sus robots en un combate que hace recordar a películas como Gigantes de Acero.

Siga leyendo: Stream Fighters 5: estas son las peleas y participantes del evento organizado por WestCol

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Preguntas y respuestas

¿Qué le pasó a Westcol con el robot humanoide durante la transmisión en vivo?
Westcol recibió un golpe por la espalda cuando el robot realizó un movimiento imprevisto y cayó al suelo. El streamer no sufrió heridas graves y pudo reincorporarse para continuar con el evento.
¿Cuánto cuesta el robot humanoide T800 de Westcol y Blessd?
El robot T800 tuvo un precio superior a los 100.000 dólares. Con los trámites e impuestos de importación a Medellín, su adquisición superó los 330 millones de pesos colombianos.
¿Qué funciones tiene el robot humanoide T800 que compraron Westcol y Blessd?
El T800 puede desplazarse, interactuar en entornos cotidianos, ejecutar pasos de baile, realizar gestos y desarrollar rutinas de combate con puños y patadas. También cuenta con procesador y memoria propios para almacenar y procesar información.
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