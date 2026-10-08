¿Listo para pelear? Robot le destruyó el set y le dio un puñetazo a Westcol en plena transmisión con Blessd

Mientras en una transmisión en redes sociales Westcol y Blessd presumían de las habilidades de un robot humanoide adquirido para el evento Stream Fighters 5, esta máquina protagonizó varios incidentes dañándole una vitrina al streamer y dándole un golpe en la cabeza.

Con la intención de mostrar que el robot podía bailar, el cantante urbano Blessd colocó música para que la máquina se empezara a mover y a danzar. Sin embargo, lo que ocurrió es que el humanoide ejecutó un movimiento automático imprevisto, extendió su brazo y golpeó a Westcol por la espalda, haciéndolo caer directamente al suelo.

Una vez ocurrido esto, Blessd reaccionó entre risas creyendo que se trataba de una broma de su compañero, pero al ver que él no se paraba, se acercó a preguntarle si se encontraba bien. A pesar de la aparatosa caída en directo, Westcol no sufrió heridas graves y logró reincorporarse para continuar con el evento.