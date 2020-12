Sofía Vergara protagonizará versión femenina de la serie del “Zorro”

El escritor y periodista Diego Agudelo añade que tiene una curaduría más acertada, sobre todo en películas y series. Destaca su oferta de producciones “ingeniosas, imaginativas y muy bien realizadas”, entre ellas Amazing Stories, Upload y Tales from the loop .

Sobre esta plataforma, Mauricio Velásquez dice que su catálogo es “increíble”, que incluye clásicos de todo tipo y que pese a que su uso no es tan intuitivo como el de Netflix, tiene el plus que brinda información de cada producción cuando se le da pausa.

El coordinador del área audiovisual de Comunicación Social de la Universidad Eafit resalta la consistencia de catálogos, con las series doradas del nuevo milenio como Six Feet Under, Band of Brother o The Sopranos.

Agudelo, por su parte, afirma que le apuesta a series dramáticas de peso que sobresalen por sus elencos, por los directores que enrola en las producciones y por guiones muy bien trabajados.

Verónica Heredia añade que además de ser la pionera en consolidar una trayectoria de televisión de autor, su orientación en contenido es principalmente a series de ficción y películas para un público especializado, principalmente adultos.

Su negocio está asociado a la televisión por cable, y HBO Go es la extensión a la oferta streaming.