Cuenta además que el sistema informativo tiene un equipo base, muchas de las personas que hoy trabajan allí comenzaron hace 10 años. Celis, por ejemplo empezó en 2013 como subdirector y ya lleva 4 años y medio como director, “y casi que todo el equipo, un 60, 70% del equipo que arrancó en su momento todavía está con nosotros, desde camarógrafos, productores y periodistas. Y la mesa de trabajo, el motor principal que somos Paula García, Mauricio Reina y yo, pues arrancamos junto hace 10 años”.

Todo eso logra que la empatía que tiene el noticiero al aire se note, son como una familia, “y como en toda familia hemos pasado por todos los estados, por las buenas, por las malas, por las regulares. Y eso hace que este noticiero tenga esa particularidad que fluye”.

Entre las particularidades que tienen es que son quizá el único noticiero que no usa teleprompter —ese libreto que pasa al frente de los presentadores para que vaya siendo leído por ellos—. “Nuestras conversaciones no son preparadas. Cuando nosotros hacemos la introducción de las noticias, salen de nuestra cabecita. Yo no uso el prompter, Paula tampoco (...) todo se da entre un ambiente de empatía muy grande, muy bonito, que se construye con el tiempo y con todas las experiencias”.