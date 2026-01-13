La casa de los famosos vs. El Desafío: así fue el primer round por el rating en Colombia en 2026

El festivo de reyes no solo cerró oficialmente la temporada decembrina en Colombia, sino que abrió una nueva batalla por la audiencia en el prime time. A las 8:00 de la noche, La casa de los famosos Colombia, en su tercera temporada por RCN, y Desafío Siglo XXI, de Caracol Televisión, coincidieron en pantalla, obligando a millones de televidentes a elegir entre dos formatos que representan visiones opuestas de entretenimiento. Conozca: “Una razón más para agradecerle a Dios”: así fue el nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe Mientras El Desafío apostó por su fórmula consolidada de competencia física, trabajo en equipo y resistencia extrema, La casa de los famosos regresó con una narrativa centrada en la convivencia, el conflicto y la exposición permanente de celebridades bajo vigilancia 24/7. Ambos canales reforzaron la estrategia con fuerte presencia digital, conscientes de que la conversación en redes es hoy parte central del consumo televisivo.

Las cifras de rating del primer día, según el Centro Nacional de Consultoría (CNC), marcaron una ventaja inicial para Caracol. Desafío Siglo XXI alcanzó un 6,36 %, frente al 3,48 % del estreno de La casa de los famosos. Aunque la diferencia fue clara, el dato también confirmó que el reality de RCN logró posicionarse en una franja históricamente dominada por su competidor, un punto clave para la estrategia del canal a comienzos de año.

En contenido, La casa de los famosos arrancó con movimientos rápidos: dinámicas de poder, divisiones en los cuartos Calma y Tormenta, liderazgo temprano y los primeros roces entre participantes, incluido un enfrentamiento que encendió la conversación digital apenas minutos después del ingreso a la casa. El formato dejó claro que la tensión y el conflicto serán el motor narrativo de la temporada.

Por su parte, El Desafío mantuvo el tono épico que lo caracteriza. Pruebas de alta exigencia, liderazgo marcado y errores estratégicos definieron el episodio, reforzando la idea de que la competencia física y la disciplina siguen siendo su mayor fortaleza ante la audiencia fiel que lo acompaña desde hace años. Lea también: Yina Calderón, expulsada de La mansión de Luinny tras violenta agresión a ‘La Piry’: “Se me fue la mano Más allá del primer resultado, el estreno simultáneo confirmó que la pelea por el rating en 2026 será sostenida y multiformato. RCN apuesta por el ruido, la polémica y la interacción constante, mientras Caracol se aferra a un producto probado que continúa liderando, pero que ahora enfrenta un rival decidido a disputarle cada punto.

¿Qué famosos están en La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia arrancó con un elenco que mezcla figuras consolidadas de la televisión, creadores de contenido y exconcursantes de realities, una estrategia con la que RCN busca ampliar su alcance más allá del público tradicional. Entre los nombres más reconocidos se encuentran Sara Uribe, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele; los actores Johanna Fadul, Alejandro Estrada, Juan Palau y Marilyn Patiño; y creadores digitales como Nicolás Arrieta, Valentino Lázaro y Manuela Gómez. El grupo también incluye perfiles con experiencia en realities de competencia, como ‘Campanita’, Beba de la Cruz, Renzo Meneses y Tebi Bernal, lo que anticipa choques entre quienes llegan con estrategia de juego y quienes apuestan por la exposición mediática. A ellos se suman cantantes como Juanse Laverde y Jay Torres, además de influenciadores como Mariana Zapata, Luisa Cortina y Yuli Ruiz, conformando un elenco diseñado para generar conflicto, alianzas y conversación digital desde el primer día.

