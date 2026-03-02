El iPhone 17e llega a Colombia: este es el precio y características del nuevo celular con el chip A19

Con el lanzamiento oficial del iPhone 17e, Apple no solo presentó el modelo más asequible de su nueva familia, sino que redefinió la relación costo-beneficio al duplicar el almacenamiento base y heredar componentes de arquitectura avanzada. Le puede interesar: Apple lanza iOS 26.1 con mejoras centradas en visibilidad, cámara y control parental Este dispositivo llega a Colombia para captar a los usuarios que buscan una actualización tecnológica profunda sin las etiquetas de precio de los modelos Pro, apostando por la durabilidad y un rendimiento optimizado.

Disponibilidad y precios: una apuesta agresiva

El iPhone 17e llega a Colombia con un precio inicial de 599 dólares (aproximadamente 2.257.000 pesos colombianos), una cifra competitiva considerando que ahora parte de los 256 GB de capacidad. Este movimiento busca posicionarlo como un rival directo en el ecosistema Android y fortalecer la cuota de mercado local. Para quienes deseen ser los primeros en adquirirlo, el calendario es claro: -Pedidos anticipados: desde el 4 de marzo. -Llegada a tiendas físicas: 11 de marzo. El dispositivo fue presentado en una paleta de colores que incluye negro, blanco y un nuevo rosa suave, todos con un acabado mate prémium sobre una estructura de aluminio de grado aeroespacial, equilibrando ligereza y resistencia estructural.

Pantalla y resistencia: el blindaje Ceramic Shield 2

En el apartado visual, el iPhone 17e mantiene su formato compacto con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas. La gran novedad es la incorporación de la cubierta frontal Ceramic Shield 2, la cual es tres veces más resistente a los rayones y mejora significativamente la capacidad antirreflejo en exteriores. Con un brillo máximo de hasta 1200 nits y soporte para Dolby Vision, el terminal garantiza una visualización óptima de contenido multimedia y videojuegos. Además, su certificación IP68 asegura protección total contra el agua y el polvo, manteniendo los estándares de durabilidad de la marca.

Rendimiento: el salto a los 3 nanómetros con el chip A19

El motor de este dispositivo es el nuevo chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Esta arquitectura permite una eficiencia energética superior y un rendimiento fluido en tareas complejas. Su configuración técnica incluye: -CPU de seis núcleos y GPU de cuatro núcleos. -Neural Engine de 16 núcleos para procesos de inteligencia artificial. -Módem C1X: Diseñado por Apple, este componente duplica la velocidad de conexión y reduce drásticamente el impacto en la batería.

Fotografía Fusion: 48 MP y Modo Retrato inteligente

El sistema de cámaras no se queda atrás. El sensor principal Fusion de 48 MP permite capturas de alta resolución y un desempeño notable en condiciones de baja luminosidad. Incluye un teleobjetivo 2x de calidad óptica y herramientas avanzadas como el HDR avanzado y el modo Noche. Una de las funciones más destacadas es el modo retrato mejorado, que detecta automáticamente personas, perros y gatos, permitiendo aplicar el desenfoque de fondo incluso después de haber tomado la fotografía. En video, permite grabación en 4K con Dolby Vision a 60 fps, complementado con sonido espacial.

Conectividad satelital y el debut de iOS 26

La seguridad es un pilar central en este lanzamiento. El iPhone 17e integra funciones de conectividad satelital para emergencias, lo que permite enviar mensajes, compartir ubicación y contactar servicios de asistencia en carretera incluso en zonas sin cobertura celular. En cuanto a software, el equipo debutará con iOS 26, que introduce Apple Intelligence. Este nuevo motor de IA facilita la traducción en vivo, el filtrado inteligente de llamadas y optimizaciones visuales en Siri, Mensajes y FaceTime.

Sostenibilidad y autonomía