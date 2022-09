Las escenas de sexo en House of the Dragon también tienen un coordinador de intimidad Es un figura que ya es habitual en los sets de televisión en el que hay escenas de sexo. Para House of the Dragon la encargada es la australiana Miriam Lucia, profesora del Royal Central School of Speech and Drama en Londres.

Rhaenyra y Criston Cole, dos personajes de House of the Dragon. FOTO: CORTESÍA HBO