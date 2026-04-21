Juan Pablo Medina en DOC: cómo preparó el papel de médico que pierde 12 años de memoria

La historia de DOC es muy personal y llamativa. Un afamado médico es víctima de un atentado que hace que pierda 12 años de recuerdos. “Este brillante doctor debe reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó y ahora parece perdido”, dice la reseña. Esta producción de Sony Pictures Television se puede ver en Netflix y nació originalmente de una serie italiana, DOC - Nelle tue mani (Doc - En tus manos) lanzada en 2020. Su versión en español es protagonizada por Juan Pablo Medina quien interpreta al doctor Andrés Ferrara. EL COLOMBIANO conversó con él.

Tengo entendido que en su familia hay muchos médicos y que había hecho pequeños papeles de medicina, pero este si es el top...

“Este es el top total. Cuando me llegó la invitación a participar en este proyecto, lo comenté con mi papá y mi hermano que son médicos y estaban felices. Fue muy emocionante. Yo traté de no decirles mucho. Obviamente les pedí algunos consejos, pero quería que fuera una sorpresa para ellos y además tengo primos, tíos dedicados a la medicina, mi familia es básicamente de médicos, entonces fue un regalo de la vida que Carlos Quintanilla, el jefe de estudio de Sony me haya invitado a participar en este proyecto. Feliz también de que esté pasando por Netflix y con la respuesta de la gente”.

Justo la serie está en Colombia en el top 10 entre las más vistas, ¿por qué cree que gustan tanto los dramas médicos?

“Los dramas médicos son muy llamativos, pero sobre todo este en particular, pasan muchas cosas, hay diferentes casos en cada capítulo. Y, sobre todo mostramos a un lado muy humano de la medicina. También creo –y lo que he visto en los últimos años– es que no había una en español. Y bueno, tiene de todo, las relaciones entre médicos, las relaciones médico-paciente, pacientes-familiares. Todos vivimos apegados a la historia médica, todos vamos al médico y tenemos estas relaciones de amor y odio, a veces”.

El elenco en su mayoría es mexicano, pero por ahí también hay algunos colombianos que pasan por los capítulos. ¿Cómo fue trabajar con todo este equipo para sacar adelante esta serie?

“Increíble, empezando por nuestro director Francisco Franco y nuestros dos directores colombianos, Andrés López y Harold Ariza y hay actores españoles, de Perú, y muchos actores colombianos que vinieron para los capítulos con un nivel genial (...) Unos compañeros actores increíbles entregadísimos, todos conectados con el mismo la misma intención delante y detrás de cámaras”.

Esta serie es una adaptación de una serie italiana, ¿se la vio o prefirió no hacerlo?

“Preferí no verla. Yo no quería tener una referencia para irme por uno u otro lugar. Preferí hacer nuestra propia versión, realmente sigo sin ver la otra, dicen que es buenísima y sé que les fue increíble. Hay también una versión americana en la que el personaje de Andrés lo hizo una mujer. Sé que todas están muy bien hechas”. Le puede interesar: Vuelve Amigos y vecinos, la serie del famoso meme de Jon Hamm

Cómo logró ese punto de equilibrio en la actuación al interpretar a una persona que pierde la memoria de 12 años atrás...

“Qué tal eso, debe de ser loquísimo. Lo primero cuando leí los capítulos vi que podía comprender en el lugar emocional en el que estaba el personaje, no en el de la pérdida de la memoria porque eso no me ha pasado, pero sí lo que significa la pérdida. Creo que es un sentimiento que lo tengo muy arraigado y que lo entiendo muy bien. Entonces tenía herramientas para poder interpretar este personaje y contar su estado emocional. Y ya con relación a la memoria era irnos atrás y sobre todo con la construcción del personaje, las pérdidas que tienen no solo de memoria, sino familiares y luego tiene otro episodio que lo hace pues darse cuenta y tener un espejo de en quien quién se había convertido, muy interesante y muy profundo”.

Juan Pablo es una cara reconocida en Colombia, pero tengo entendido que no ha trabajado en Colombia todavía...