Juan Pablo Medina en DOC: cómo preparó el papel de médico que pierde 12 años de memoria

La historia de DOC es muy personal y llamativa. Un afamado médico es víctima de un atentado que hace que pierda 12 años de recuerdos. “Este brillante doctor debe reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó y ahora parece perdido”, dice la reseña.
Esta producción de Sony Pictures Television se puede ver en Netflix y nació originalmente de una serie italiana, DOC - Nelle tue mani (Doc - En tus manos) lanzada en 2020. Su versión en español es protagonizada por Juan Pablo Medina quien interpreta al doctor Andrés Ferrara. EL COLOMBIANO conversó con él.