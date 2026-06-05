Una firma en 1926 y cien años después: cómo la Cruz Roja de Antioquia sigue cambiando vidas en Medellín

El 7 de junio de 1926 se firmó el acta de fundación de la Cruz Roja de Antioquia. Un año y unos días después, el cuerpo de voluntarios atendió la tragedia provocada por el deslizamiento de tierra que cubrió una parte de la fábrica de tejidos de Coltejer –conocida con el nombre de Rosellón–, en Envigado. Según la información disponible, en ese hecho murieron dos decenas de personas, se taponó la quebrada La Ayurá y varios edificios quedaron casi en la ruina. Con una firma y con la atención de una tragedia comenzó en Antioquia la historia del movimiento humanitario que hace presencia en los lugares en que se necesita una mano amiga, una atención rápida o una atención de primeros auxilios.
Un siglo después de la firma de creación y de la catástrofe, la Cruz Roja de Antioquia tiene mil voluntarios: 590 en las unidades municipales y grupos de apoyo y 410 en Medellín. Por fuera de la capital departamental, la entidad humanitaria hace presencia en Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Segovia, Amalfi, Girardota, Copacabana, Itagüí, Andes, Jardín, Barbosa, La Ceja, Puerto Berrío, Caucasia y Zaragoza.
Puede leer: Comienza junio: el mes del Mundial y de los tres festivos, prográmese
Para contar un trocito de esta historia, EL COLOMBIANO conversó con un padre e hijo que en distintos momentos hicieron parte del voluntariado de la Cruz Roja y con una profesional que encontró la brújula de su vida profesional gracias a las gestiones de la entidad.