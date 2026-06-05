Fito Páez llega a Medellín este martes 9 de junio y hay algo que debes saber antes de ir al concierto

Este martes 9 de junio llega Fito Páez a Medellín. Lo hace en el marco de su gira Sale el sol, con la que viene recorriendo varias ciudades de América Latina.
En la gira, Fito ha presentado su álbum Novela y lo ha hecho de tajo, “un arrebato”, ha dicho. Toca sus nuevas canciones y después abre el espacio a lo ya conocido. Esa situación ha generado todo tipo de comentarios porque lo que ha hecho Fito es demostrar que la música tiene su magia en vivo y que presentar sus nuevas canciones es abrirles camino.
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En medio de las melodías de Novela, en países como Argentina, concretamente en Buenos Aires, se viralizaron videos el pasado 20 de mayo de gente viendo su celular sin prestar atención a las nuevas canciones y otra más que criticó que le dedicara todo un segmento completo, de casi una hora, a las canciones nuevas.
Otras personas alabaron “el riesgo” de Fito, quien justo hace dos semanas anunció que despedían Novela en su concierto para darle la bienvenida a Shine, su nuevo disco: “Tuve otro arrebato y avisarles que vamos a tocar el Novela, lo vamos a despedir porque al otro día nace Shine, nuestro nuevo álbum. Entonces me parece hermoso avisarles, después tocaré una hora y pico de las canciones que todos conocemos y queremos cantar también”, dijo en sus redes sociales.