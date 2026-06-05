Colombia reanudará cooperación energética con Ecuador ante posible llegada de El Niño

El Gobierno colombiano anunció que reanudará de manera progresiva la cooperación energética con Ecuador, una decisión que busca fortalecer la seguridad en este aspecto para ambos países y prepararse frente a los posibles efectos del próximo fenómeno de El Niño. El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien explicó que la medida responde a una estrategia de integración regional orientada a reducir los riesgos que los eventos climáticos extremos pueden generar sobre el suministro de energía y combustibles. “Es un momento de solidaridad e integración entre los pueblos”, afirmó el funcionario al referirse al restablecimiento de la cooperación con el vecino país. Además, destacó que el Gobierno también avanza en iniciativas de integración energética con Venezuela y en proyectos de interconexión con Panamá.

¿Por qué Colombia dejó de venderle energía a Ecuador?

La decisión marca un nuevo capítulo en la relación energética entre Colombia y Ecuador, luego de varios meses de tensiones comerciales y diplomáticas que llevaron a la suspensión de las exportaciones de electricidad desde territorio colombiano. En enero de este año, el Ministerio de Minas anunció la suspensión de las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador como una medida para proteger la soberanía energética nacional y garantizar el abastecimiento interno ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño. Conozca: Analdex pide al Gobierno Petro restablecer el libre comercio con Ecuador tras eliminación de aranceles En ese momento, el Gobierno argumentó que la medida también respondía a las diferencias surgidas tras la imposición de aranceles por parte de Ecuador a productos colombianos, una decisión que derivó en una crisis comercial entre los dos países. Ahora, con un escenario más favorable para el diálogo bilateral y tras el levantamiento de las restricciones comerciales ecuatorianas, el Ejecutivo colombiano considera viable retomar gradualmente la cooperación energética. Incluso, días atrás el presidente Gustavo Petro había manifestado la disposición de restablecer la venta de electricidad a Ecuador, siempre que las condiciones del sistema energético nacional lo permitieran.

Las relaciones entre Colombia y Ecuador se reanudaron tras meses de tensión de ambos países. FOTO: Presidencia.