Colombia reanudará cooperación energética con Ecuador ante posible llegada de El Niño

El Gobierno colombiano anunció que reanudará de manera progresiva la cooperación energética con Ecuador, una decisión que busca fortalecer la seguridad en este aspecto para ambos países y prepararse frente a los posibles efectos del próximo fenómeno de El Niño.
El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien explicó que la medida responde a una estrategia de integración regional orientada a reducir los riesgos que los eventos climáticos extremos pueden generar sobre el suministro de energía y combustibles.
“Es un momento de solidaridad e integración entre los pueblos”, afirmó el funcionario al referirse al restablecimiento de la cooperación con el vecino país. Además, destacó que el Gobierno también avanza en iniciativas de integración energética con Venezuela y en proyectos de interconexión con Panamá.