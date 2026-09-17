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Con ‘Agua’, Shakira y Maluma encendieron las redes al ritmo de un merengue sensual

Esta es la quinta colaboración entre la barranquillera y el paisa.

  • Shakira y Maluma protagonizaron el videoclip de Agua, un merengue que eleva la temperatura de la sensualidad. Foto: Cortesía.@
    Shakira y Maluma protagonizaron el videoclip de Agua, un merengue que eleva la temperatura de la sensualidad. Foto: Cortesía.@
El Colombiano
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hace 3 horas
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No hay dudas de que Shakira y Maluma se entienden a las mil maravillas dentro y fuera del escenario. De eso dan fe las canciones Chantaje,Trap y Clandestino y el rémix de La bicicleta. A esta obra en conjunto se sumó Agua, un merengue sensual cuyo video fue lanzado en la noche del 17 de septiembre.

De inmediato, recién estrenada la canción, los internautas de YouTube elogiaron la propuesta del trabajo audiovisual. “Belleza colombiana...guapos y talentosos. Mi Reina otra vez brillando”, escribió una usuaria.

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“La química vocal entre los dos vuelve a ser el centro de la narrativa, esta vez alrededor de una metáfora sencilla y eficaz: por más agua que necesiten, cuando están juntos, todo termina convertido en fuego. Es una canción de tensión, coqueteo y complicidad, que reconoce el ADN de sus primeras colaboraciones sin quedarse en la nostalgia”, se lee en el comunicado de prensa que la oficina de prensa del paisa envió a los medios de comunicación.

“Me diste de tu boca y ahora quiero más/ Te me metiste adentro y ya no hay vuelta atrás/ Pa’ aguantar fantasías no estamos más/ Ojalá que todo se haga realidad”, son algunos de los versos más sugestivos de la canción.

Este lanzamiento musical se dio días antes del inicio de la serie de conciertos de Shakira en Madrid. También, según la prensa de los cantantes, es una pieza más del “universo de LocoX volver, el más reciente trabajo discográfico de Maluma.

Letra de Agua

Tus manos bajando lento una y otra vez

Sin hablar tus ojos ya me lo dejaron ver

Son señales y hoy seguro que vas a caer

Hoy vas a caer, a caer, a caer

(Shakira)

Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro y ya no hay vuelta atrás

Pa’ aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

No sabe que mi amor, no me mire así

Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma mi sed ahora que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el que hubiera sido

Pero mañana vamoa’ estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

(ta’ secaaa)

Agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

Agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

(ta’ secaaa)

Baby, desde que yo te vi, positivo para ti

Una belleza exótica no pareces de por aquí

Quiero saberlo todo, flow FBI

Tranquila prometo no ser un huele bi’

Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro y ya no hay vuelta atrás

Pa’ aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma mi sed ahora que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el que hubiera sido

Pero mañana vamoa’ estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

(ta’ secaaa)

Agua agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

Agua agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

(ta’ secaaa)

Agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

Agua agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

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