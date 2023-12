El aire era festivo en el ambiente, por lo menos así se lo contó a EL COLOMBIANO el actor Dominic West, quien interpretó al príncipe Carlos en las dos últimas temporadas de The Crown, la quinta y la sexta, por Netflix. La última escena que grabaron fue la del matrimonio de Carlos y Camila y hasta ahí llegará The Crown, hasta el año 2005. La serie no ahondará en la muerte de la reina Isabel II. Le puede interesar: Del libro a la pantalla: se estrena La luz que no puedes ver en Netflix El director Peter Morgan le contó a Variety que fue justo, tras la muerte de la reina, cuando comenzaban a grabar la sexta y última temporada que hubo un giro. Morgan casi había terminado de escribir la sexta temporada cuando murió la reina Isabel y esa muerte requirió que cambiara el final del programa. “Todos hemos pasado por la experiencia del funeral”, le dijo a la revista norteamericana. “Entonces, debido a eso, tuve que intentar encontrar una manera en que el episodio final abordara la muerte del personaje, aunque ella aún no hubiera muerto”.

Para Morgan que The Crown termine en 2005 es lo más adecuado. “Fue el límite para mantenerlo histórico, no periodístico”, le dijo a Variety. También era para él una cuestión de dignidad, terminar la serie casi 20 años antes de la actualidad. Por eso no incluirá los vigentes escándalos de Harry ni la coronación de Carlos como rey. Exitosa por donde se mire Hay varios puntos que destacar del éxito de The Crown, comenzando por el impecable libreto de Peter Morgan y la perfecta escogencia de los actores que interpretaron a personajes reales durante seis temporadas. La fórmula de Morgan era clara, no iba a envejecer a la primera reina, Claire Foy, sino que iba a buscar, para cada etapa de la vida de la Isabel II y quienes la rodeaban, actores que, acorde a su edad, pudieran seguir la batuta y lo logró. La reina, por ejemplo, tuvo a tres grandes actrices (dos por temporada): Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton y así fue con otros nombres. Para ello también hay que destacar el meticuloso trabajo del grupo de casting para escoger, no solo parecidos físicos, sino sensibilidad interpretativa. Desde su llegada a Netflix en 2016, The Crown ha ganado múltiples premios: ha sido la mejor serie para Los Globo de oro, los premios de la Crítica y los Emmy en varios momentos de sus seis temporadas, sin contar que la mayoría de sus actores han sido galardonados: Claire Foy, Vanessa Kirby, Olivia Colman, Josh O’Connor, Tobias Menzies, Gillian Anderson y Emma Corrin. Si no se ha visto los 4 primeros episodios de esta última parte puede ponerse al día antes de este jueves 14 de diciembre en que Netflix liberará los 6 últimos capítulos. Es el final definitivo y con este queda una clase maestra de cómo hacer una serie biográfica: ¡Dios salve a The Crown!

Imelda Staunton y Lesley Manville, reina y princesa en esta última parte



Ambas actrices recibieron la batuta de grandes interpretaciones previas. A la reina Isabel II la habían interpretado Claire Foy y Olivia Colman. Ahora Imelda Staunton recibía la parte más adulta de la reinay tanto en la quinta temporada como en los primeros episodios de la sexta, su desempeño ha sido de premio. A la princesa Margarita la interpretaron Vanessa Kirby y Helena Bonham-Carter. Lesley Manville vino a reforzar el aire desenfadado de una princesa que siempre quiso ser reina. EL COLOMBIANO habló con Imelda y Lesley de esta etapa final de The Crown. ¿Cómo fue para todo el equipo grabar esta temporada final, qué tan emocional fue todo esto en el set? Leslie Manville (LM): “Obviamente fue complicado a nivel personal para todos nosotros cuando la reina murió mientras filmábamos la quinta temporada. Eso te afecta a ti de manera personal, pero no puede afectar el trabajo. Sólo tienes que hacerlo, tienes que seguir adelante. Pero sí, creo que hay muchas emociones dando vueltas en las historias de esta última temporada”. Imelda Staunton (IS): “También creo que los escritores, productores y todos los creativos que han estado desde el principio, sintieron todo más, mucho más de un tirón, estaban más tristes que la gente que llegó para hacer estas dos temporadas. Creo que fue más difícil para ellos”.

Imelda Staunton y Lesley Manville en la última temporada de The Crown. FOTO Cortesía Netflix

Imelda, de esta última temporada ya vimos cuatro episodios. El cuarto trae el discurso de la reina al morir Diana de Gales, su trabajo es impresionante por la similitud con el discurso real, ¿qué tan compleja fue esa escena para usted? “Escuché a la reina una y otra y otra vez. Al filmarlo recrearon todo el ambiente y yo me propuse entrar y no saludar a nadie hasta que hubiera terminado. Sólo quería darles la sensación de que ahí estaba la reina. Eso fue muy útil para todos los que estábamos en la sala, para crear una especie de dificultad de la situación. Además queríamos hacerlo con el mayor respeto y dignidad posible, realmente intentamos hacerlo lo más auténtico posible”. ¿Su concepto de la monarquía británica cambió con The Crown? LM: “Para mí no. Mi trabajo es intentar comprender la condición humana y lo que motiva a la gente, poder ver a estas personas que son de una clase muy diferente y llevan una vida muy diferente a la mía. Hoy soy capaz de imaginar y comprender cuál es su condición, su funcionamiento. Entonces no, realmente no cambió. Pero sí tengo un enorme respeto por la reina, por su capacidad para haber hecho su trabajo con tanta gracia, diligencia y convicción”. IS: “Siento lo mismo. Habrá personas en el público que adoran a la familia real y personas que no. Ella era una persona bastante religiosa, con una gran fortaleza, pero también tenía moral y estándares. Creo que es una pena cuando esto se va y pienso que con su muerte mucho de esto desaparecerá”. Dominic west interpretó una dura etapa de carlos

Dominic West ha interpretado al Príncipe Carlos en estas dos últimas temporadas. FOTO Cortesía Netflix

El actor británico llegó en uno de los momentos en que el príncipe Carlos era el personaje menos querido de Inglaterra y su predecesor, el actor Josh O’Connor, que había interpretado a un Carlos más joven y dócil, le dejó la vara muy alta. Para él la preparación fue intensa y eso le contó a EL COLOMBIANO en esta conversación. ¿Qué tanto investigó sobre esa parte de la vida del príncipe Carlos que le tocó interpretar? “Mucho, creo que una de las consideraciones que tienes cuando asumes un papel como este es que quieres tener a esta persona en tu cabeza durante dos años. Yo disfruté leyendo todos los libros sobre él, leyendo su libro y escuchándolo leerlo y luego me volví un poco adicto a las noticias sobre él. Me sigo preguntando qué está pasando hoy con él porque aparece mucho en las noticias. Cuando su madre murió estábamos filmando y eso afecta lo que sientes por él y, por supuesto, luego salió el libro de Harry, todo eso inevitablemente te toca. Fue mucho trabajo, pero lo disfruté”.