Las Azules: así es la serie basada en el primer grupo de policías mujeres de México

Es Ciudad de México, en los setenta. Un recién creado cuerpo policial femenino, conformado por María, Gabina, Ángeles y Valentina, nace como una distracción, como un show para ocultar lo ineficientes que han sido sus colegas hombres para capturar a El Encuerador, el asesino en serie que, a diestra y siniestra, continúa dejando cadáveres de mujeres a su antojo. En vez de patrullar parques o repartir folletos turísticos, lo que hacen es ir en contra de su rol asignado y, en secreto, armar su propia unidad de investigación. Así inicia la historia de Las Azules, la producción de Apple TV+ que acaba de llegar a su segunda entrega después de haber estrenado su primera temporada en julio de 2024. Dos años más tarde, la primera producción completamente en español de la plataforma de streaming seguirá narrando los pasos del primer cuerpo policial femenino de México. Lea: Snoopy tiene un nuevo especial animado en televisión, ¿de qué se trata? En esta ocasión, María —personaje interpretado por Bárbara Mori— es ascendida a teniente. Su primera prueba en el cargo es el descubrimiento del cadáver de un joven activista, lo que hace que Las Azules se metan de lleno en la investigación de la Masacre de Tlatelolco, un crimen ocurrido el 2 de octubre de 1968 en el que el ejército mexicano y un grupo paramilitar asesinaron a cientos de estudiantes en medio de una marcha pacífica. “Antes de poder entender lo que han descubierto, aparece otro cadáver de alguien vinculado a aquel brutal episodio histórico, lo que sacude al departamento. Alguien está impartiendo justicia por su cuenta ante la policía, y las Azules se convierten en la última esperanza de su grupo para detener al asesino”, dice la sinopsis. Y es que, además de la masacre que realmente ocurrió, Las Azules también existieron. En 1929 fue creado el Primer Cuerpo Policial Femenil en la Ciudad de México, el primero en Latinoamérica, el cual fue conformado por cincuenta mujeres.

A pesar de que llegaron en un momento en el que las movilizaciones feministas en el país eran numerosas, fueron criticadas y discriminadas cuando cumplían funciones como atender a las reclusas de las comisarías, “procurar el orden” en cines y otros espacios públicos, atender emergencias con niños y prevenir otro tipo de delitos. Con una autoridad desvalorizada y poca confianza en sus capacidades físicas, esa compañía continuó hasta que, cuatro décadas después, en 1970, se reorganizó con el propósito de mejorar la imagen de la Policía, que venía de una crisis luego de la Masacre de Tlatelolco y El Halconazo, conocido como la matanza ocurrida en 1971, cuando un grupo paramilitar financiado por el Estado llamado “Los Halcones” atacó una marcha pacífica de estudiantes. Y sobre esa agrupación policial femenina renovada es que habla la producción.

Aunque hay múltiples referencias a acontecimientos históricos, las historias de las agentes y la manera en que resuelven sus casos son ficción escrita por Fernando Rovzar, guionista y creador de la serie, que ha sido filmada entre Ciudad de México y Puebla en más de 80 locaciones. Una de las más importantes, el set de policía, fue recreado en los estudios Gabriel García Márquez, mide seis metros de alto y es casi tan grande como medio campo de fútbol.

Lo que dicen las protagonistas de Las Azules sobre la segunda temporada

Más allá de incorporar esos hechos históricos, que son el eje narrativo de esta segunda temporada, lo que Las Azules sigue abordando, y que empezó a explorar desde su estreno en 2024, es el reflejo de las realidades de las mujeres latinoamericanas. A las protagonistas, a las que además de Mori se suman la cantante mexicana Ximena Sariñana como Ángeles, Natalia Téllez como Valentina y Amorita Rasgado como Gabina, vivir en carne propia ese entorno les sirvió para construir sus personajes. “Creo que son realidades con las cuales nos identificamos mucho como latinoamericanas, como mujeres latinoamericanas y, sobre todo, como mujeres que vivimos fuera de la expectativa de la sociedad.

En ese sentido fue muy fácil identificarnos con nuestros personajes, porque, aunque nuestras realidades pueden ser muy distintas, sí existe ese cuestionamiento de: ‘Estoy viviendo fuera de lo que la sociedad espera de mí, ¿cómo me construyo a partir de lo que me hace sentido a mí y no de lo que los demás esperan de mí?’”, le contó Mori a EL COLOMBIANO. Y este proceso también permitió que reflexionaran y conectaran con los acontecimientos mencionados, considerados algunos de los más importantes de la historia reciente de México, como la Masacre de Tlatelolco. “Esta experiencia nos puso a pensar acerca de las cosas que no se atienden en su momento, que se guardan y permanecen en silencio durante mucho tiempo. Cómo, después de una cosa tan tremenda y tan dolorosa, el pasado te alcanza nuevamente en el presente y todo lo que no resolviste antes sigue estando aquí, como un aviso de: ‘Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a voltear a ver esta parte?’. Entonces siento que es una reflexión acerca de lo que no hemos hecho, de lo que no hemos dicho y de cómo hacer para que cambien las cosas”, dijo Sariñana.

Pero aunque Las Azules retrate tiempos, costumbres y prejuicios pasados, también permite dar cuenta de las transformaciones que se han dado desde los setenta en la sociedad mexicana y de cuáles otras falsas creencias sobre las mujeres y la feminidad han quedado anquilosadas con el paso de las décadas. Una de esas transformaciones es el hecho de ser subestimada para poder, desde adentro, hacer su trabajo sin tachadura alguna.

La producción evidencia esas tácticas que, considera Sariñana, “cada vez menos tenemos que hacer las mujeres”. Y ahí es cuando dice Mori que, si algo muestra la serie, es que también es posible colocar las reglas de cómo quiere uno vivir, a pesar de que la sociedad dicte otras. “Yo, como mujer autónoma, como mujer soberana, determino qué quiero para mi vida: qué límites pongo, qué quiero, a qué digo que sí, a qué le digo que no y cómo utilizo mi voz”, afirmó Bárbara, quien también considera que actualmente las mujeres tienen la posibilidad de hablar sin miedo, un despertar que, poco a poco, también puede verse en los ocho capítulos de esta producción. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: