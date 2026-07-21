Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday

Este lunes 20 de julio fue estrenado el tráiler oficial de la próxima película del universo cinematográfico de Marvel, Avengers: Doomsday con las –ya conocidas por muchos– imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en Endgame.
El adelanto muestra además una serie de sorpresas como la pelea de Gambito (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), además del profesor Xavier (Patrick Stewart) advirtiendo: “Algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”.
Steve Rogers (Chris Evans) aparece en los últimos segundos frente a un muy sorprendido Thor (Chris Hemsworth), que observa perplejo su martillo Mjolnir volar a las manos del soldado, también de regreso tras Endgame. El momento más comentado del tráiler.
También aparecen Loki, los Nuevos Vengadores, los primeros Vengadores, los 4 Fantásticos y todo el reino de Wakanda.