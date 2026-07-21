Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday

Este lunes 20 de julio fue estrenado el tráiler oficial de la próxima película del universo cinematográfico de Marvel, Avengers: Doomsday con las –ya conocidas por muchos– imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en Endgame. El adelanto muestra además una serie de sorpresas como la pelea de Gambito (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), además del profesor Xavier (Patrick Stewart) advirtiendo: “Algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”. Steve Rogers (Chris Evans) aparece en los últimos segundos frente a un muy sorprendido Thor (Chris Hemsworth), que observa perplejo su martillo Mjolnir volar a las manos del soldado, también de regreso tras Endgame. El momento más comentado del tráiler. También aparecen Loki, los Nuevos Vengadores, los primeros Vengadores, los 4 Fantásticos y todo el reino de Wakanda.

Este adelanto ha generado emoción, pero también algo de confusión. Las preguntas más comunes en internet han sido: 1. ¿Quién interpreta a Mystique en Avengers: Doomsday?

2. ¿Qué importancia tendrá Loki en toda la historia?

3. ¿Por qué vuelve Steve Rogers como Capitán América?

4. ¿Qué tan larga va a ser esta película de Avengers: Doomsday?

5. ¿Estará el Dr. Strange en Avengers: Doomsday?

6. ¿Por qué es importante Dr. Doom en Avengers: Doomsday?

7. ¿Qué ver antes de Avengers: Doomsday? Lo primero que hay que saber es que esta película trae a los héroes de tres universos distintos que se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado. Podría decirse que es la película que mezcla todo lo que hemos visto en 37 películas (sin contar la próxima de Spider-Man) y más de 15 series de televisión en los últimos 18 años. Por eso, para tratar de entender todo lo que mezclará Avengers: Doomsday, aquí le recordamos esas películas y series que debe ver.

Para entender con claridad el multiverso y las líneas de tiempo (que es la razón por la que vuelve Capitán América)

Las dos temporadas de Loki y la película Dr. Strange en el multiverso de la locura (Todo se puede ver en Disney +)

Tom Hiddleston interpreta a Loki y su personaje será pieza clave en Avengers: Doomsday. FOTO Cortesía Marvel Studios

El multiverso en Marvel es el conjunto de muchos universos paralelos donde cada yo vive en el suyo y, tanto en Loki como en la película de 2022 de Dr. Strange, se explican esos factores, así como todos estos multiversos tienen su propio espacio y tiempo. Puede leer: Loki estrena temporada y deja su papel de villano a un lado, ¿se volverá héroe? Cabe anotar que no son estas tres producciones las únicas que han hablado de multiverso. El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) presentó este término, de manera superficial, en otras de sus películas y series. La primera vez que se habló de este fue en Doctor Strange (2016), luego se construyó en Avengers: Endgame (2019), se mencionó en Spider-Man: Far From Home (2019) y WandaVision (2021). Ya luego, como mencionamos, se desarrolló en las dos temporadas de Loki (2021 y 2023), pero además puede ver (para complementar el tema del multiverso):

1. La animada ¿What if...? (2021)

2. Spider-Man: No Way Home (2021)

Las dos últimas de Avengers, claves y conectadas con Doomsday

Escena de Avengers Infinity War. Foto Cortesía Marvel Studios

Desde el comienzo, los hermanos Russo (los directores de la película) advirtieron que Doomsday sigue los eventos de Avengers Endgame, lanzada en 2019. Tras entender el tema del multiverso puede seguir con estas dos películas: Avengers, Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). La primera muestra el plan del villano Thanos para conseguir las seis Gemas del Infinito y eliminar a la mitad de la vida en el universo. Los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia se separan en grupos alrededor del espacio y la Tierra para intentar detenerlo y ¡alerta spoiler!, no lo logran. La segunda muestra entonces a los Vengadores sobrevivientes que intentan revertir la aniquilación de la mitad del universo provocada por Thanos en Infinity War. Ahí se mueven en el tiempo para recolectar las Gemas del Infinito, logran resucitar a los desaparecidos y luego desencadenar una batalla final épica para salvar la existencia en la que algunos personajes principales o mueren o deciden desaparecer, y eso es lo que menciona Thor en este nuevo tráiler: “Luche al lado de muchos guerreros en mi vida, que eran más fuertes que todos nosotros juntos y murieron, murieron enfrentando enemigos y amenazas que me aterraban mucho menos que esta”.

La importancia de Los 4 fantásticos, Thunderbolts (o los Nuevos Vengadores) y el universo de Wakanda

Los 4 Fantásticos no habían aparecido antes en las películas de los Avengers y esto tiene una explicación lógica: según el director de la última película, Matt Shakman, fue una elección narrativa necesaria para evitar incongruencias. “No queríamos que estuvieran en el mismo universo que los otros personajes porque, honestamente, si hubieran estado ahí, habrían ayudado”, dijo a la revista SFX. Los 4 Fantásticos se ubicaron en su película en una realidad paralela: la Tierra-828, y no en la línea temporal principal, conocida como Tierra-616. Puede leer: Robert Downey Jr. vuelve a las películas de superhéroes, pero ahora como un villano Entonces, Los 4 Fantásticos cruzarán a la Tierra-616 debido a la destrucción total de su propio universo (la Tierra-828), provocada por un evento cataclísmico conocido como Incursión. Además, en esta película vemos por primera vez a Dr. Doom, el villano de villanos de Doomsday.

En cuanto a los Thunderbolts*, ahora conocidos como los Nuevos Vengadores, se sabe que ellos actuarán en defensa de la Tierra-616 ante la crisis multiversal. Por eso su importancia y por eso en este tráiler es evidente el protagónico de Bucky Barnes (Sebastián Stan) y Yelena Belova (Florence Pugh). Si recuerdan bien, en la escena poscréditos de Thunderbolts*, ambientada 14 meses después, Yelena habla de la gran crisis que hay en el espacio y cómo los Avengers ni siquiera los tienen en cuenta. Acto seguido piden un informe de lo que ocurre en el espacio y ven cómo la nave de Los 4 Fantásticos está entrando a la atmósfera. Y con todo esto llegan los habitantes de Wakanda porque se dan cuenta del aterrizaje forzoso de Los 4 Fantásticos en su territorio. Esto también se ve en el tráiler cuando el Rey M’Baku (interpretado por Winston Duke) estrecha la mano de Ben Grimm (más conocido como La Mole). Entonces, con este panorama, es importante ver:

1. Los 4 fantásticos: primeros pasos (2025)

2. Thunderbolts* (2025)

3. Black Panther (2018)

4. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

X-Men ya no es un mundo aparte y la importancia de Deadpool & Wolverine

Según Kevin Feige, presidente de Marvel, los X-Men tendrán su momento de despedida en Avengers: Doomsday, donde –como ya se vio en el tráiler– volverán actores clásicos como Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden y Kelsey Grammer, todos en sus papeles originales. Pero además, el universo en el que viven se fusiona con la Tierra-616 a causa de las Incursiones generadas por Doctor Doom, y por eso deben unirse a la resistencia global. Aquí entran también los eventos de Deadpool & Wolverine, cuando el universo mutante queda en una situación completamente vulnerable. Entonces, tanto Deadpool como Logan deben unirse a los Vengadores y traerán su conocimiento sobre la tecnología del AVT (Agencia de Variación Temporal, que también se explica muy bien en Loki); cabe recordar que ellos fueron reclutados por esta agencia para salvar su propia línea temporal. Entonces, así las cosas, debería ver: 1. X-Men: Días del futuro pasado (2014)

2. X-Men (2000)

3. X-Men 2 (2003)

4. Deadpool & Wolverine (2024) Prográmese porque tiene tiempo de aquí a diciembre para llegar bien dateado a Avengers: Doomsday, así los hermanos Russo hubieran dicho en el festival SXSW London (South by Southwest) que están “comenzando completamente desde cero” y que la narrativa de esta película se diseñó para que no sea obligatorio haber visto las casi 40 películas previas del UCM para entender el conflicto central. Bloque de preguntas y respuestas: