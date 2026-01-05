x

Estas son las series y películas que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ en enero

En enero regresarán Bridgerton y Juego de Tronos con su nueva serie El caballero de los siete reinos. También se estrenará la próxima apuesta para televisión de Marvel, Wonder Man.

El Colombiano
hace 7 horas
Para los fanáticos de las series enero será el mes en el que conocerán la continuación de sus historias favoritas. En Netflix se estrenará la cuarta temporada de Bridgerton, la serie de época basada en la saga de la escritora Julia Quinn, y en HBO Max se podrá ver el spin-off de Juego de Tronos, El caballero de los siete reinos.

Lea: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice

Esta es una selección de las nuevas producciones que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ en enero:

Estrenos de Netflix en enero de 2026

Las siete esferas es una de las producciones que se estrenará en enero en la plataforma de streaming. Basada en la novela homónima de la escritora Agatha Christie, esta miniserie de tres episodios cuenta la historia de un asesinato ocurrido en medio de una fiesta en una lujosa fiesta. Mia McKenna-Bruce, Edward Bluemel, Martin Freeman y Helena Bonham Carter son los protagonistas de la serie que se podrá a ver a partir del 15 de enero.

El 29 de enero llegará también a Netflix la esperada cuarta temporada de Bridgerton. La exitosa serie de época ahora contará la historia de Benedict Bridgerton, quien se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras. En esta ocasión, la nueva entrega se dividirá en dos partes: la primera llegará a finales de este mes y la segunda el 26 de febrero.

Estrenos de HBO Max en enero de 2026

Una de las historias que regresará en enero a HBO Max transcurre en el mismo universo de Juego de Tronos. Se trata de El caballero de los siete reinos, el spin-off que se ubica un siglo antes de los eventos de la popular serie de fantasía y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell). Se estrenará el 18 de enero.

Este mes también estará disponible la segunda temporada de The Pitt, el drama médico que este domingo ganó en la categoría de Mejor serie dramática en los Critics Choice Awards 2026. Los nuevos episodios podrán verse a partir del 8 de enero.

Estrenos de Prime Video en enero de 2026

El 7 de enero se estrenará la segunda temporada de Beast Games, el reality del creador de contenido estadounidense MrBeast, en el que se reunirán a más de 100 competidores para concursar por un premio de 100 millones de dólares.

Después, el 11 de enero, regresará la segunda temporada de El infiltrado, la serie protagonizada por el actor británico Tom Hiddleston grabada en Colombia. Basada en la novela homónima de John le Carré, sigue la historia del agente Jonathan Pine, quien es enviado al país latinoamericano para infiltrarse en la red del narco Teddy Dos Santos y su socia Roxana Bolaños, descubriendo corrupción, secretos y mentiras.

Estrenos de Disney+ en enero de 2026

Belleza perfecta es la nueva serie que se estrenará el 21 de enero en Disney+. Producida por Ryan Murphy, esta producción trata sobre una especie de virus o enfermedad que otorga belleza extrema a quienes la contraen.

Ese mismo día llegará a la plataforma la nueva serie de Marvel. Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen, cuenta la historia de Simon Williams, un aspirante a actor de Hollywood que lucha por triunfar en la industria del entretenimiento a la vez que descubre sus superpoderes.

Utilidad para la vida