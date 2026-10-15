Murió Germán Quintero, reconocido actor colombiano de Escobar, el patrón del mal y Pasión de gavilanes

Germán Quintero, actor bogotano recordado por su participación en producciones como Pecados capitales, La saga y Escobar, el patrón del mal, falleció este jueves 15 de octubre a los 72 años.

La muerte fue confirmada por familiares del actor al medio de comunicación El Tiempo, quienes señalaron que ocurrió tras presentar complicaciones de salud.

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La fotógrafa Alejandra Quintero, familiar del actor, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Germán acompañada de un mensaje de despedida. “Germán Quintero Laverde, inmortal, único e intransferible e irrepetible. 1956-2026”, escribió en la descripción.