Grupo Suramérica cumple 50 años con disco nuevo y concierto sinfónico

El Grupo Suramérica nació en las aulas de clase de la Universidad de Antioquia. “Era agosto de 1976 y Medellín atravesaba una época de profundas transformaciones sociales y culturales. Aquellas voces, que comenzaron cantando a la vida y a Latinoamérica, terminarían por convertirse en parte de la memoria musical de la ciudad”, explicaron desde el grupo y lo reafirma Carlos Mario Londoño, uno de sus fundadores “nos movió a juntarnos una asamblea en la universidad, y en el grupo también crearon sus sueños estudiantes de la Universidad Nacional y del Miguel de Unamuno”. Detalla como eran simplemente estudiantes de otras carreras con ganas de hacer música, “aquí hubo ingenieros forestales, zootecnistas, médicos, licenciados en educación, abogados y contadores. Por aquí ha pasado una gente muy linda que nos ha aportado con todo desprendimiento desde que estuvieron en el grupo”. Puede leer: Filarmed y Eafit se unen para llevar el mar al teatro De esa formación inicial de cuatro, persisten dos integrantes, Carlos Mario Londoño y Fernando Toro. “Al año y medio llegó Álvaro Sánchez y llegó también Juan Guillermo Verdugo, quien hizo estudios de derecho en la UdeA y no terminó, pero cada vez que hablamos del tema me dijo que su decisión en la vida había sido ser compositor”

Por las filas de Suramérica han pasado nombres como Jorge Vargas, Daniel Escobar, Alejandro Vázquez, Danilo Cartagena, Hárold Dávila, Guillermo Hernández, Humberto Meza y Juan José Valencia, “son nombres que realmente le han aportado muchísimo a este proyecto de vida, han hecho que se mantenga el grupo y que haya ensayo cada martes, que han ayudado a sostener el abrazo sincero que entrega la canción”. Actualmente el Grupo Suramérica tiene 11 integrantes con músicos nuevos como Jerónimo Martínez, estudiante de derecho, quien llegó a un ensayo porque lo quería ver y preguntó –por esos detalles de la vida que después llegan a sorprender– si podía tocar la trompeta en una canción, Razón de vivir (la versión propia del clásico de Víctor Heredia), y el ensayo salió tan bien que lo terminaron invitando al grupo.

Carlos Mario Londoño y Jerónimo Martínez, dos generaciones del Grupo Surámerica. FOTO Jeann Rodríguez

“Al terminar de tocar Carlos Mario me dijo que si podía tocar con ellos, en quince días, en el Camilo Torres, en la Universidad de Antioquia y bueno, dije que sí”, detalla Jerónimo quien desde 2021 es un integrante oficial del grupo. Puede leer: Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años Jerónimo y otros integrantes más jóvenes le dan esperanza a Carlos Mario de la continuidad del grupo. “Con humildad estos chicos nos mostraron una línea que de pronto nosotros no la teníamos hace años”, remarca Carlos Mario. Jerónimo añade que estar en Suramérica es todo un honor “y algo que tomé con muchísimo respeto. Por estar con la música desde pequeño intenté entender muy bien lo que representaba el grupo para la ciudad y lo que ellos habían construido con tanto cariño, con tanto esfuerzo. Y a eso le sumamos el interés de aportar nuevos sonidos, nuevos elementos, nuevas ideas”.

El nuevo trabajo, Los buenos amores

Este nuevo disco de Suramérica lo construyeron durante dos años, cuenta Carlos Mario. “Hay una canción que se llama como el disco, Los buenos amores, compuesta por Juan Guillermo Verdugo, es una historia romántica y de amor y de cariño y afecto por él, por su familia, por las cosas que le ha tocado vivir y construir”. Es un disco que contó con mucha compañía, “desde Juan, Jesús David Garcés, ahora por Jerónimo, por Ricardo Hinestroza, que es otro de los jóvenes, pues uno tiene que sentirse tranquilo y en cualquier momento que uno diga adiós, el abrazo va a ser sincero y seguramente ellos van a continuar lo que nosotros hemos construido durante estos años y que de verdad nos llena de satisfacción”, cuenta Carlos Mario. Le puede interesar: El Binomio de Oro cumple 50 años y el legado sigue vivo con un nuevo disco Además de este disco van a celebrar estos 50 años con un concierto en el Teatro Metropolitano este viernes 16 de octubre a las 7:00 de la noche, con un show sinfónico, acompañada por la Orquesta Departamental de Antioquia, bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa. “Acompañar al Grupo Suramérica en sus 50 años es encontrarnos con una parte muy importante de la memoria musical de Antioquia. La orquesta llega con todo su lenguaje sinfónico para abrazar esas canciones que han acompañado a tantas generaciones y para demostrar que la música puede tender puentes entre distintas épocas, sonidos y públicos”, expresó la maestra Cecilia. La boletería ya está agotada “y para nosotros es una gran sorpresa”, reitera Carlos Mario quien recibe la sugerencia de quizá hacer otro concierto porque ante la respuesta de este hay muchos que querrán ver otro show: “Mientras exista un aplauso sincero y afectuoso tendremos Suramérica por unos añitos más”, concluyó.

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