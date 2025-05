Kepa Amuchastegui y sus icónicos papeles en la televisión colombiana

Kepa amaba también estar detrás de cámara: “Yo lo primero que hice fue teatro en el grupo de la Universidad de los Andes, pero muy pronto me tocó asumir allí la dirección porque el grupo quedó acéfalo en un momento dado y yo en mi enorme ignorancia me puse a dirigir. Seguí cumpliendo con la doble tarea, por un lado de actuar y dirigir”, nos contó en EL COLOMBIANO cuando vino en 2017 a presentar un show de teatro llamado Trifársica.

Lea más: Video | Kepa Amuchástegui alcanzó a despedirse de sus seguidores y pidió ayuda: “Gracias por escucharme y colaborarme”

“Me encanta actuar, dirigir también porque cuando dirijo actúo todos los personajes y estoy viviendo con los actores las diferentes emociones. Eso me enriquece a mí muchísimo cuando estoy dirigiendo porque no soy pasivo. Y escribir también me gusta porque cuando veo que esos personajes que imaginé al frente de un computador, sentado en un cuartico, cobran vida y empiezan a moverse en un escenario es algo muy maravilloso”, nos dijo. De ahí que su trabajo como director también tenga nombres tan relevantes en la producción televisiva nacional como la telenovela El divino (1987), Garzas al amanecer (1988), La casa de las dos palmas (1991), Pobre Pablo (2000) y El fiscal (1999-2000).