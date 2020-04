El efecto Pirry se mantiene intacto

“La depresión es un diagnóstico que lo tengo hace más de diez años, incluso la gente que fue a ver mi obra en los teatros sabe que me burlo de ese tema. El problema fue mucho más complejo para mí en la época en la que se diagnosticó, justo en un momento que me tocó abandonar el país por amenazas. No es un secreto, lo he hablado en varias oportunidades, y ahora que fue un pequeño bajón, tal vez por la manera en que se publicó en Twitter, tomó esas dimensiones. Hice una publicación en Instagram y nunca imaginé recibir tantos comentarios de apoyo. Hay que hablar de la salud mental, la gente no debe avergonzarse y cuando sienta síntomas de depresión debe consultar, hablar con la familia, buscar estar bien. Me duelen mucho los problemas de la sociedad y la naturaleza, pero esta sociedad está llena de cosas hermosas para apreciar”.