La reina del flow y el fenómeno en España: los han visto 120.000 personas en vivo

Comenzó en 2018 como una novela musical basada en el género del momento: el reguetón y hoy se ha convertido en un fenómeno de masas que traspasó las fronteras colombianas. Se trata de La reina del flow, una producción de Sony Pictures Television para Caracol Televisión que mezcló la música con historias de vida, de ambición, de amor, drama y más. Hoy lleva tres temporadas, la tercera se estrenó a comienzos del año y se incluyó en el catálogo de Netflix. Esa primera semana de estreno ya ocupaba el lugar número 5 en el mundo en las series más vistas en la plataforma en un idioma que no fuera inglés. Puede leer: Futuro Desierto: la serie bilingüe de Netflix que une a Colombia, Argentina y México en un thriller de IA

La reina del flow es protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, junto a ellos, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Adriana Arango, Marcelo Dos Santos, entre otros, llegaron a esta tercera entrega y incorporaron actores como Alisson Joan, Eduardo Pérez, Michelle Orozco, Manolo Alzamora y Rami Herrera. Desde el estreno de esta nueva entrega, Carlos Torres explicó que este proyecto era muy ambicioso: “Esta nueva temporada llegará cargada de éxitos, con fans alrededor del mundo, conciertos y viajes. Este es un momento para agradecer y para desear que La reina del flow continúe por muchos años más, ya que ha marcado un precedente no solo en Colombia, sino a nivel mundial”, contó. Por eso emprendieron una aventura en España, han salido en programas de televisión, han dado entrevistas y han llenado escenarios por todo el país.

El más reciente concierto en Sevilla

Esta gira española ha sido muy exitosa para la serie. FOTO Cortesía Caracol TV / @fabiopeterle5

Europa Press registró cómo La reina del flow “invadió Sevilla” el pasado fin de semana con un espectáculo de más de dos horas en el que los personajes que han convertido la serie colombiana en un fenómeno internacional han saltado de la pantalla al escenario ante miles de seguidores que han coreado sus canciones y han acompañado cada aparición de Charly Flow (Carlos Torres), Yeimy Montoya (María José Vargas), Drama Key (Juan Palau), Cris Vega (Kevin Bury), Johnny Trejos (Jay Torres) o Pez Koi (Juan Manuel Restrepo) “en una noche marcada por la cercanía con el público, los guiños a la ciudad y varios baños de masas que los propios actores han deseado ‘guardarse para siempre’”. Detallaron que el concierto se celebró en el Live Sur Stadium de La Cartuja, y que esta gira ya ha superado ya las 120.000 entradas vendidas en España y se ha convertido en una de las más destacadas del año. “Sevilla ha figurado entre las citas más esperadas del recorrido, con el cartel de entradas agotadas anunciado desde semanas antes de la actuación”, escribieron. Le puede interesar: Carolina Ramírez dio a luz a su hijo “Sur”: estas son las primeras imágenes del bebé de “La reina” Más que un concierto convencional, el espectáculo ha funcionado como una prolongación del universo de la serie. Durante la velada, el protagonismo ha recaído en los personajes que han acompañado durante años a millones de espectadores, hasta el punto de que el público ha respondido constantemente a los nombres de Charly Flow, Yeimy o Pez Koi, formando parte del fenómeno mundial de la serie. Durante los primeros compases de Colombian Style, encargada de abrir el espectáculo, el recinto ha respondido con entusiasmo a una propuesta construida alrededor de más de cuarenta canciones que han servido para recorrer algunos de los momentos más recordados de la ficción. El repertorio ha incluido temas como Depredador, Perdóname, Mentiroso, Fuego Dragón, Cachondeo, Batalla Charly, Bendecido, Fénix, Siete vidas o Inmortal, entre otros.

María José Vargas y Juan Manuel Restrepo en pleno show. FOTO Cortesía Caracol TV / @fabiopeterle5