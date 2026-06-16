Futuro Desierto: la serie bilingüe de Netflix que une a Colombia, Argentina y México en un thriller de IA

Hacer una serie de ciencia ficción en América Latina es un reto mayúsculo. Así lo confirman Lucía y Nicolás Puenzo, los hermanos creadores y directores de la serie Futuro Desierto, que ya se puede ver en Netflix. Futuro Desierto cuenta con Andrés Parra como el único actor colombiano en la historia, es un thriller psicológico bilingüe y un drama familiar de seis episodios grabado en Chiapas, Mexico. Puede leer: Conozca a Turbiño, el perro viajero creado con inteligencia artificial que verá en una serie Demás de Parra la serie cuenta con José María Yazpik, Astrid Bergès-Frisbey, Karla Souza, Natalia Solián, Ilse Salas, Flavio Medina y Humberto Bustos, entre otros. La serie fue distribuida en forma exclusiva por TIS studios, y producida por Gaumont USA. EL COLOMBIANO conversó con los hermanos, herederos de una dinastía cinematográfica argentina. Son hijos del recientemente fallecido Luis Puenzo, ganador del Óscar a Mejor película extranjera por La historia oficial, cinta de la que fue su director.

¿De qué trata concretamente Futuro Desierto?

Futuro Desierto sigue a Alex, un psiquiatra trasladado junto con su familia desde Silicon Valley a un remoto pueblo en Chiapas, para probar los primeros androides en entornos humanos, sin saber que son parte de un esquema complejo orquestado por la compañía tecnológica para la que trabaja. “Entre tensión íntima y grandes dilemas éticos, la serie explora la frontera cada vez más difusa entre el ser humano y el androide, y se pregunta cómo cambiarán nuestras dinámicas familiares, laborales y sociales cuando lleguemos a coexistir con la inteligencia artificial”. Lucía reitera esa teoría inicial con el que comenzamos este artículo, que es bastante complicado hacer ciencia ficción en América Latina y justo Futuro Desierto fue el proyecto en el que más se han demorado: “Fue el que más nos tardó lograr encontrar los productores que se le animaran, tan es así que lo empezamos a escribir en el 2018, en un mundo en el que no estaba esta convivencia tan íntima con la inteligencia artificial y lo empezamos a escribir para filmar en la Patagonia argentina, queríamos filmarlo acá. Primero, encontramos resistencia a la ciencia ficción; segundo, dificultad para filmarlo en Argentina y llegó la propuesta de hacerlo en México”, explicó Lucía. Puede leer: ¿Cuáles le faltan por ver? Estas son las mejores series de lo que va de 2026, según The Economist Les tocó reescribir el guion y ahora en 2026 el proyecto es una realidad. Particularmente, el tema de la IA no era muy relevante en 2018 y sí, en el camino, fueron ajustando: “Y lo hicimos incluso durante el rodaje. Todo el tiempo tuvimos la sensación del que nos comía el león por atrás, y era la tecnología que nos iba pisando los talones y modificamos hasta incluso en rodaje y en posproducción. Era vital mantenernos al día con los avances tecnológicos que iban saliendo y fue hasta el último minuto el ajuste”, detalla Nicolás.

La serie indaga sobre esos puntos que se interconectan entre la inteligencia artificial y los humanos, pero también dialoga en esa delgada línea entre lo ético, lo correcto y lo que no lo es. “Lo que uno se podría imaginar es que la serie trata sobre el lineamiento de la inteligencia artificial con los humanos, pero se va descubriendo a lo largo de la serie que en realidad se trata sobre el lineamiento de los humanos para con las máquinas”, dice Nicolás. Lucía añade que desde el comienzo tenían muy claro que hay un subgénero muy transitado, que se le dice humanos vs. robots o humanos vs. androides como Terminator, “y nosotros teníamos muy claro que no queríamos pararnos ahí, sino por el contrario quiénes están detrás de las máquinas, entonces eso sí nos sostuvo porque teníamos claro que nos íbamos a correr a lo más transitado del género”.

Las reflexiones que deja la serie

Imágenes de Futuro Desierto, la serie de ciencia ficción hecha en América Latina. FOTO Cortesía

Muchas reflexiones genera esta historia que comienza con una familia que contrata los servicios de esta empresa para volver a traer “a la vida”, en forma de androide, a la hija que ya murió. Hasta el final de la temporada se siente ese temor de que las máquinas o la IA, puedan sentir, le pregunto a sus creadores si creen que esa es la reflexión final que querían dejar, ¿o hay más reflexiones? Nicolás responde que hay muchas, “porque ese miedo se podría amplificar con el presente en el que hasta incluso podríamos discernir no solo si las máquinas pueden sentir o no, sino en diferentes tipos de sentir. Podría haber un sentir más de materialismo algorítmico de simplemente optimizarse para que le agrademos y hacernos creer que hay una empatía simulada, o podría haber algo como una espiritualidad emergente en el que haya un sentir verdadero. En realidad no estamos dando ninguna respuesta ni las tenemos nosotros en la serie, simplemente hacemos algunas preguntas que nos son inquietantes y transitamos un poco como sería en esos universos, hasta ahí creo que llegamos con la serie”. Puede leer: El actor español Javier Cámara habla sobre Un poeta y recuerda cómo fue trabajar en Medellín: “Magia pura para mí” Leonel D’Agostino y César Sodero fueron los escritores de la serie y con ellos, los directores reflexionaron sobre qué pasaba en lo íntimo de la esfera de relaciones entre humanos y máquinas y “que eso traía a colación un montón de dilemas que son los que se exploraron en los primeros cinco capítulos en realidad”, añadió Lucía. Ambos destacan también el trabajo de todo el elenco y del colombiano Andrés Parra: “Fue muy divertido, nos hicimos muy amigos con él y nos reímos un montón, él estaba de cabeza metido en ser este demonio del high-tech de Silicon Valley, le divertía mucho el personaje y en general fue un elenco muy divertido de trabajar en set, la verdad”, concluyó Nicolás. Continúe leyendo: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en junio 2026

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