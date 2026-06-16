Futuro Desierto: la serie bilingüe de Netflix que une a Colombia, Argentina y México en un thriller de IA

Hacer una serie de ciencia ficción en América Latina es un reto mayúsculo. Así lo confirman Lucía y Nicolás Puenzo, los hermanos creadores y directores de la serie Futuro Desierto, que ya se puede ver en Netflix.
Futuro Desierto cuenta con Andrés Parra como el único actor colombiano en la historia, es un thriller psicológico bilingüe y un drama familiar de seis episodios grabado en Chiapas, Mexico.
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Demás de Parra la serie cuenta con José María Yazpik, Astrid Bergès-Frisbey, Karla Souza, Natalia Solián, Ilse Salas, Flavio Medina y Humberto Bustos, entre otros. La serie fue distribuida en forma exclusiva por TIS studios, y producida por Gaumont USA.
EL COLOMBIANO conversó con los hermanos, herederos de una dinastía cinematográfica argentina. Son hijos del recientemente fallecido Luis Puenzo, ganador del Óscar a Mejor película extranjera por La historia oficial, cinta de la que fue su director.