La serie documental que muestra cómo pacientes y médicos enfrentan enfermedades de alta complejidad en Colombia

Los desmayos de Sandra Villamil comenzaron cuando tenía 19 años. El primer diagnóstico que recibió fue el de un trastorno cerebral, pero la realidad es que ese cuadro, al igual que otros síntomas, se debía a una hipertensión pulmonar idiopática, una enfermedad que afecta aproximadamente a una o dos personas por cada millón de habitantes en el mundo y que eleva la presión arterial en las arterias de los pulmones sin una causa médica identificable.
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Por esa condición, incluida en el listado de enfermedades huérfanas en Colombia, a Sandra le dieron una expectativa de vida de apenas tres meses. Sin embargo, su destino cambió cuando conoció al cardiólogo Juan Esteban Gómez, quien libró junto a ella una batalla científica y jurídica para lograr que la paciente superara con creces esos 90 días que le habían pronosticado.
Esa es la historia que relata La virtud de soñar, uno de los cinco capítulos de Sobrevivientes, la serie documental que retrata las historias reales de pacientes y profesionales de la salud que logran sobreponerse a enfermedades de alta complejidad, y que está disponible en YouTube.
La producción es una coproducción entre la Fundación Valle del Lili, reconocida como el mejor hospital de Colombia durante cinco años consecutivos en el ranking World’s Best Hospitals de Newsweek, y la productora audiovisual Buena Movida. Ambas organizaciones habían trabajado juntas en varias ocasiones, una experiencia que permitió a los realizadores descubrir que dentro del hospital había cientos de historias que merecían ser contadas.