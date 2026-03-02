x

Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado: Crecen las versiones sobre su boda

Los actores han mantenido su romance por fuera de los focos de los medios noticiosos.

  • Zendaya y Tom Holland se conocieron durante el rodaje de una película de la franquicia de Spider Man. Foto: Getty.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los actores Zendaya y Tom Holland se habrían casado en una ceremonia secreta, según reveló el estilista de la actriz, Law Roach, durante la alfombra roja de los Premios SAG 2026 en Los Ángeles.

En declaraciones a Access Hollywood, Roach afirmó que “la boda ya sucedió” y añadió: “Te lo perdiste”, confirmando así los rumores que circulaban desde hace semanas. El estilista ha trabajado con Zendaya durante más de una década y es uno de sus colaboradores más cercanos.

Zendaya y Holland, ambos de 29 años, se conocieron en 2017 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque desde entonces surgieron especulaciones sobre un romance, no fue sino hasta julio de 2021 cuando se confirmó su relación, tras la publicación de fotografías en las que aparecían besándose dentro del automóvil del actor.

La pareja ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático. Zendaya protagonizó recientemente Dune: Part Two y Challengers, mientras que Holland interpreta a Peter Parker en la franquicia Spider-Man.

En enero de 2025, la aparición de Zendaya con un anillo de diamantes en los Globo de Oro desató rumores de compromiso, que el propio Holland confirmó en septiembre de ese año. En febrero pasado, nuevas especulaciones surgieron cuando la actriz fue vista con una banda de oro.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente el matrimonio, pero las declaraciones de Roach refuerzan la versión de que la boda ya tuvo lugar.

